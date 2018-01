Gigi D' Alessio e Anna Tatangelo | crisi superata Quando al compleanno di lei | lui non

Gigi D'ALESSIO E ANNA TATANGELO CRISI SUPERATA/ "Tra noi va tutto bene" e il pubblico finalmente gioisce : GIGI D'ALESSIO, ospite di Verissimo, nega rottura con ANNA TATANGELO e mette la parola fine alle malelingue attorno alla vita privata che nulla hanno a che fare con il suo percorso musicale(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 22:54:00 GMT)

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo crisi superata/ "Tra noi va tutto bene" ma il silenzio della cantante continua : Gigi D'Alessio, ospite di Verissimo, nega rottura con Anna Tatangelo e mette la parola fine alle malelingue attorno alla vita privata che nulla hanno a che fare con il suo percorso musicale(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 21:20:00 GMT)

Gigi D'Alessio smentisce la rottura con Anna Tatangelo : 'Stare distanti fa bene all'amore' : Gigi D'Alessio mette fine a presunte crisi e pettegolezzi in merito alla crisi con Anna Tatangelo . Il cantante, intervistato da Silvia Toffanin nel programma Verissimo ha detto che tra lui e la madre ...

Gigi D'Alessio smentisce la rottura con Anna Tatangelo : "Stare distanti fa bene all'amore" : Gigi D'Alessio mette fine a presunte crisi e pettegolezzi in merito alla crisi con Anna Tatangelo. Il cantante, intervistato da Silvia Toffanin nel programma Verissimo ha detto che tra lui e la...

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo crisi superata/ "Stare lontani fa bene all'amore" : Gigi D'Alessio, ospite di Verissimo, nega rottura con Anna Tatangelo e mette la parola fine alle malelingue attorno alla vita privata che nulla hanno a che fare con il suo percorso musicale(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 17:36:00 GMT)

Gigi D'Alessio - la confessione : "Con Anna? Va tutto bene" : A Verissimo , Gigi D'Alessio ha chiarito la situazione con la compagna Anna Tatangelo terminata. Da tempo voci e rotocalchi parlano di una rottura tra i due artisti. Ospite su Canale 5 Alla ...

Gigi D'Alessio - la confessione : Con Anna? Va tutto bene : A Verissimo, Gigi D'Alessio ha chiarito la situazione con la compagna Anna Tatangelo terminata. Da tempo voci e rotocalchi parlano di una rottura tra i due artisti.Ospite su Canale 5Alla trasmissione condotta da Silvia Toffanin Gigi D'Alessio ha dichiarato: "Con Anna va tutto bene. Lei è sempre stata una compagna ideale". Durante il talk show si è lasciato andare anche a qualche confidenza: "In tutte le case ...

Gigi D’Alessio torna con Anna Tatangelo? La risposta a Verissimo : Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno superato la crisi? La verità a Verissimo Uno degli ospiti della puntata di domani di Verissimo sarà anche Gigi D’Alessio, intervenuto per confermare o smentire una volta per tutte le dicerie su di lui e Anna Tatangelo. Il cantante napoletano nel salotto di Silvia Toffanin ha affermato che con la Tatangelo va tutto a gonfie vele ora: lei è per lui la sua compagna ideale. Ma cosa è successo ...

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo crisi superata/ Va tutto bene - compagna ideale : Gigi D'Alessio, ospite di Verissimo, nega rottura con Anna Tatangelo e mette la parola fine alle malelingue attorno alla vita privata che nulla hanno a che fare con il suo percorso musicale(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 16:17:00 GMT)

Gigi D’Alessio : “Io e Anna stiamo insieme da 12 anni. A me fanno male tutte le cattiverie che le addossano” : Gigi D’Alessio si racconta a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin nella puntata in onda domani sabato 27 gennaio, il cantautore smentisce le voci su una presunta separazione tra lui e la compagna Anna Tatangelo: “Con Anna va tutto bene. Lei è sempre stata una compagna ideale”. “In tutte le case può succedere che si litighi o si discuta e magari uno dica: stiamo un attimo distanti, per cercare anche di capire”, ha spiegato davanti ...

Gigi D’Alessio a Verissimo chiarisce qual è il rapporto attuale con Anna Tatangelo : Gigi D’Alessio parla anche di Anna Tatangelo nell’intervista a Verissimo in onda sabato 27 gennaio dalle 16 Canale 5. Gigi D’Alessio parla di Anna Tatangelo a Verissimo Ai microfoni del talk show di Canale 5 il cantante napoletano confida: “Con Anna va tutto bene. Lei è sempre stata una compagna ideale”. E poi: “In tutte […] L'articolo Gigi D’Alessio a Verissimo chiarisce qual è il rapporto attuale con ...

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo - è ufficiale : c'è il ritorno di fiamma : “Con Anna va tutto bene. Lei è sempre stata una compagna ideale”. Così Gigi D’Alessio, ospite domani a

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio/ Pausa di riflessione per loro e nessun nuovo amore : Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio non stanno insieme ma sicuramente non si sono tuffati in altri amori e altre storie, queste le rivelazioni dell'ultima puntata di Mattino 5 sulla coppia(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 12:04:00 GMT)

Anna Tatangelo - compleanno senza Gigi D'Alessio : dal video si capisce tutto : Anna Tatangelo ha festeggiato il 31esimo compleanno il 9 gennaio, e allo scoccare della mezzanotte ha ricevuto una bella sorpresa da parte dei suoi cari, con tanto di torta e candeline. La scena...