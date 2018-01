Giaccherini-Chievo | è quasi fatta | i dettagli dell’affare

Pellegri al Monaco. Politano - duello Juve-Napoli. Chievo-Giaccherini - sondaggio della Sampdoria : Profumo di calciomercato, oggi a Milano. L'assemblea di Lega si è rivelata una ghiotta occasione per portare avanti le trattative già impostate e disegnare i contorni di quelle nuove, a cinque giorni ...

Calciomercato - Chievo o Atalanta? Deciso il futuro di Giaccherini : Si conclude una delle telenovele che riguardano il Calciomercato invernale, il futuro di Emanuele Giaccherini. L’attaccante è stato seguito per diverso tempo dal Chievo ma negli ultimi giorni si è inserito prepotentemente l’Atalanta. Nelle ultime ore l’ex Juventus ha preso una decisione definitiva, Giaccherini ha scelto il Chievo. Accordo raggiunto tra i club, l’attaccante lascia il Napoli a titolo definitivo, nelle ...

Napoli - ora si vende : Giaccherini al Chievo e Maksimovic allo Spartak Mosca : Il Napoli ora vende. Incassato il rifiuto di Simone Verdi del Bologna , salutato l'arrivo di Younes dall' Ajax e in attesa del sì di Politano dal Sassuolo per sistemare le alternative al tridente ...

Napoli : Ounas per Politano - Giaccherini tra Chievo e Spal : Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , ieri nuovi contatti tra i gialloblù e gli azzurri per il prestito dell'esterno offensivo, ma la Spal si è inserita, più defilato il Genoa. Oggi il Chievo ...

Caso Giaccherini - parla l’agente : “non c’è solo il Chievo” - novità importanti : Il Caso Giaccherini è di certo uno dei più controversi della sessione invernale di calciomercato. Il calciatore per bocca del suo agente ha dichiarato molto chiaramente di non voler rinunciare a parte dello stipendio, accettando anche la panchina a Napoli pur di non perdere parte del salario: “ha vinto due scudetti, niente sconti”, disse l’agente. Il Napoli sta comunque pensando di cedere il calciatore pagando parte dello ...

Chievo - Romairone : 'Inglese qui fino a giugno : è la soluzione migliore. Su Giaccherini...' : Giancarlo Romairone , direttore sportivo del Chievo, ha parlato a Premium Sport prima della partita contro la Lazio: 'In questo lungo mercato ci sono tormentoni di vario genere, Giaccherini è l'ultimo. Ha dei numeri importanti anche se è di valore e potrà darci una mano : ...

Giaccherini - il Chievo ci prova : affare da concludere negli ultimi giorni di mercato : Sembrerebbe essere ad un passo l’addio di Giaccherini al Napoli: sul centrocampista azzurro è forte l’interesse del Chievo. Come riportato dal ‘Corriere di Verona’, l’ex Bologna avrebbe dato il suo via libera al trasferimento in gialloblu. Anche il club di De Laurentiis sarebbe favorevole alla partenza del giocatore e, considerati i buoni rapporti fra le dirigenze di Napoli e Chievo, l’affare potrebbe […] L'articolo Giaccherini, il Chievo ...

Chievo - Giaccherini non vuole mollare un euro : “vinto 2 scudetti - niente sconti” : L’agente di Emanuele Giaccherini è stato chiaro, non si fanno sconti al Chievo Verona, o meglio al Napoli. Furio Valcareggi ha parlato a Radio Crc spiegando la situazione legata al suo assistito. Il trasferimento al Chievo non arriva e la trattativa prosegue a rilento per un problema prettamente economico come ammesso dall’agente. “Abbiamo avuto contatti molto stretti con il direttore sportivo del Chievo, Romairone, andremmo ...

Napoli - Giaccherini tra Atalanta e Chievo : Giorni decisivi per il futuro di Emanuele Giaccherini : come riferito da La Gazzetta dello Sport , il centrocampista del Napoli è nel mirino di Atalanta e Chievo .

Napoli - Giaccherini in uscita : Chievo e Atalanta interessate : Napoli, Giaccherini in uscita: Chievo e Atalanta interessate Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, Giaccherini IN uscita – Emanuele Giaccherini non è riuscito a trovare a Napoli lo spazio che desiderava all’inizio dell’avventura partenopea. L’ala ex Bologna infatti ha chiesto di essere ceduto durante questa finestra di mercato. ...

Giaccherini al passo d’addio. Il centrocampista verso i saluti al Napoli per il Chievo Verona : Emanuele Giaccherini potrebbe presto dire addio al Napoli. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ il centrocampista azzurro si starebbe avvicinando a grandi passi al Chievo Verona grazie a un accordo di massima raggiunto sulla base di un contratto fino al 2022. L’ex Cesena non ha trovato minutaggio adeguato sotto la gestione di Sarri, che lo ha […] L'articolo Giaccherini al passo d’addio. Il ...