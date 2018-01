Gelo estremo in Cina | la neve arriva anche nella calda Shanghai - FOTO

Gelo estremo sulla East Coast degli Stati Uniti e in Canada : temperature record a New York - -50°C in Ontario e Quebec : La East Coast degli Stati Uniti e il Canada sono stretti nella morsa del Gelo. Dopo il cosiddetto ‘ciclone bomba‘, che negli USA ha provocato almeno 19 morti dal Texas al Wisconsin, si sono registrate temperature basse da record. In Canada è previsto che le temperature raggiungano -50°C in Ontario e Quebec. Nella parte orientale degli Stati Uniti, invece, si attendono temperature fino a -42°C, con venti freddi e rischio Geloni in ...