Forze di Polizia e Armate | contratto firmato! Le cifre di aumento e arretrati

Contratto statali - in vista del voto il governo accelera sui rinnovi : aumenti a ministeriali - militari e Forze di polizia : Gli aumenti a regime arriveranno a “125 euro circa al mese per le forze armate, 136 euro per la Guardia di Finanza, 134 per i Carabinieri, 132 euro per la polizia di Stato e 126 per la polizia Penitenziaria”, annuncia la ministra della Pubblica amministrazione Marianna Madia. festeggiando la firma del nuovo Contratto per i lavoratori del comparto sicurezza, di polizia e delle forze armate. E ci sono anche “gli arretrati ...

Forze di polizia e militari - siglato il nuovo contratto : (Teleborsa) - "Dopo nove anni di blocco dei contratti, è stato siglato l'accordo negoziale riguardante le Forze Armate, di sicurezza e di polizia. Un nuovo contratto per tutti coloro che ...

Forze di polizia e militari - siglato il nuovo contratto : "Dopo nove anni di blocco dei contratti, è stato siglato l'accordo negoziale riguardante le Forze Armate, di sicurezza e di polizia. Un nuovo contratto per tutti coloro che quotidianamente sono ...

PA - siglato accordo Forze armate - polizia : ... Minniti per gli Interni, Madia per la Funzione pubblica, Pinotti per la Difesa, Orlando per la Giustizia; il sottosegretario Baretta per l'Economia e il sottosegretario Rughetti che ha la delega dal ...

PA - siglato accordo Forze armate - polizia : 03.18 Dopo nove anni di blocco dei contratti, nella notte è stato sottoscritto al Ministero della Funzione pubblica l'accordo negoziale riguardante le forze armate, di sicurezza e di polizia. L'accordo è stato siglato alla presenza dei ministri competenti: Minniti per gli Interni, Madia per la Funzione pubblica, Pinotti per la Difesa, Orlando per la Giustizia; il sottosegretario Baretta per l'Economia e il sottosegretario Rughetti che ha la ...

Lavoro Statale : aumenti e rimborsi per Forze Armate e di Polizia - le cifre Video : Il #contratto per i lavoratori statali è stato rinnovato ufficialmente. La fumata bianca tra Aran e sindacati arrivata a cavallo del Natale ha messo la parola fine ad una storia che dura da un decennio, da quando il contratto dei lavoratori pubblici risulta congelato. L’accordo però è circoscritto ad un unico comparto della Pubblica Amministrazione, quello delle Funzioni Centrali e delle Agenzie Fiscali. Il Comparto con numero di dipendenti più ...

La Spagna è pronta a ritirare le Forze di polizia dalla Catalogna : Entro la fine dell'anno gli uomini alla dirette dipendenze del ministero dell'Interno di Madrid lasceranno la Catalogna e tanto gli agenti della polizia nazionale quanto la Guardia civil lasceranno la ...

Concorsi Polizia - Carabinieri - Forze Armate - GdF 2018 : quando usciranno i bandi? : Dopo gli aggiornamenti sulle assunzioni in Poste Italiane annunciate per l’anno prossimo, ci occupiamo dei Concorsi in Polizia di stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di finanza, Carabinieri, Forze Armate che verranno pubblicati dall’anno prossimo. I reclutamenti previsti saranno: 7394 posti. Vediamo quindi i dettagli su quando verranno pubblicati i bandi, come prepararsi e i requisiti d’ammissione. Il primo concorso pubblico riguarda i 100 ...

Wto - scontri a Buenos Aires tra manifestanti e Forze di polizia : Tensione, lancio di sassi, scorribande a Buenos Aires, dove è in corso la conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto). Nella serata di martedì ci sono stati incidenti in ...

Oggi sciopero nazionale dei Vigili del Fuoco : 'Siamo pagati meno delle altre Forze di polizia' : Anche in Liguria la situazione non è da meno, ed è balzata alla cronaca e agli occhi di tutti proprio dal inizio del 2017 quando il Corpo si è trovato a dover affrontare con i medesimi uomini anche ...