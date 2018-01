Finale Australian Open 2018 Federer-Cilic | orario | diretta tv e streaming

Australian Open 2018 : Caroline Wozniacki sfata il tabù - batte Simona Halep in Finale e conquista la vetta del ranking WTA : Caroline Wozniacki ce l’ha fatta. Dopo anni di sacrifici e sconfitte nel momento decisivo, ottiene il suo primo Slam in carriera superando nella finale del singolare femminile degli Australian Open la rumena Simona Halep con il punteggio di 7-6 3-6 6-4 in 2 ore e 53 minuti di partita. Una vera battaglia in cui ha prevalso la danese vincendo prima di tutto le proprie paure e poi una Halep allo stremo delle forze. Un successo significativo ...

Caroline Wozniacki ha vinto il torneo femminile degli Australian Open : nella Finale di Melbourne ha battuto Simona Halep : La tennista danese Caroline Wozniacki si è aggiudicata il torneo femminile della 106ª edizione degli Australian Open dopo aver battuto nella finale di Melbourne la romena Simona Halep per 7-6, 3-6, 6-4. Dopo aver vinto il primo set per 6-7, Wozniacki The post Caroline Wozniacki ha vinto il torneo femminile degli Australian Open: nella finale di Melbourne ha battuto Simona Halep appeared first on Il Post.

Australian Open 2018 : Roger Federer a caccia di record nella Finale di Melbourne. Cilic pronto a guastare la festa : Domenica 28 gennaio alle ore 19.30 locali (le 9.30 italiane) Roger Federer e Marin Cilic si contenderanno il titolo del primo Slam del 2018, nella Rod Laver di Melbourne. Gli Australian Open avranno un padrone e chi sarà tra il fenomeno svizzero ed il coriaceo croato cresciuto a pane ed Ivanisevic? Sulla carta i favori del pronostico sono tutti per Re Roger, campione in carica. Dopo la resurrezione dell’anno scorso ed il successo in finale ...

Australian Open 2018 - Finale Federer-Cilic : quando si gioca? Orario d'inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : La partita sarà trasmessa in Diretta tv su Eurosport, in Diretta streaming su Eurosport Player e in Diretta LIVE scritta su OASport. Di seguito la data, il programma dettagliato e l'Orario d'inizio ...

Australian Open 2018 - Finale Federer-Cilic : quando si gioca? Orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : Domenica 28 gennaio si disputerà la Finale degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. Sul cemento della Rod Laver Arena di Melbourne si sfideranno Roger Federer e Marin Cilic: è l’atto conclusivo che non ti aspetti, tutti si attendevano un nuovo scontro tra il Maestro e Rafael Nadal che invece si è dovuto ritirare ai quarti di Finale proprio contro l’ostico croato, alla sua terza Finale in uno Slam e a caccia ...

Australian Open : Federer vs Cilic è la Finale - diretta tv streaming su Eurosport Video : Saranno Roger #Federer e Marin Cilic a contendersi la vittoria negli #Australian Open 2018 in corso di svolgimento a Melbourne. La finalissima del primo Slam della stagione si disputera' alla Rod Laver Arena nella mattinata italiana di domenica 28 gennaio. Federer vs Cilic: il cammino dei due protagonisti I finalisti dell’edizione 2018 dell’Australian Open [Video]si presentano all’atto conclusivo del torneo dopo aver dominato i rispettivi ...

Australian Open - settima Finale per Federer. : Il numero due del mondo affronterà quindi nell'ultimo capitolo del primo Slam della stagione il numero 6, Marin Cilic, domenica alla Rod Laver Arena.

LIVE Australian Open 2018 - Finale Halep-Wozniacki in DIRETTA : chi vince si prende tutto! In palio il titolo e la prima piazza nel ranking Wta! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale del singolare femminile degli Australian Open tra la danese Caroline Wozniacki (n.2 WTA) e la rumena Simona Halep (n.1 WTA). Una sfida ricca di significati quella della Rod Laver Arena di Melbourne. Le due giocatrici si giocano praticamente tutto in questo incontro: la vetta della classifica mondiale ed il successo del primo Slam in carriera. Entrambe, infatti, mai sono riuscite a ...

