Festival di Sanremo 2018 | gli ospiti della quarta serata del Festival

Sanremo - Noemi : 'Sarò una donna forte in un Festival poco rosa' : Sono solo quattro le donne in gara, tra i Big, al prossimo Festival di Sanremo. 'Davvero poche - ammette Noemi, che insieme a Nina Zilli, Annalisa ed Ornella Vanoni porta fiera la bandiera rosa all'...

Sting e James Taylor ospiti internazionali al Festival di Sanremo per omaggiare la musica italiana : Comincia a delinearsi la griglia dei grandi artisti internazionali che calcheranno il Teatro Ariston durante le cinque serate del Festival di Sanremo 2018 (dal 6 al 10 febbraio, su Rai 1), scelti e invitati dal Direttore Artistico e “Capitano” Claudio Baglioni. I primi ad essere annunciati sono l’inglese Sting e il cantautore americano James Taylor, e la vera novità sarà la loro esibizione: entrambi, infatti, renderanno omaggio ...

Ron per l’ottava volta al Festival di Sanremo. Ecco tutte le novità : RON torna live con due imperdibili concerti: il 6 maggio al Teatro dal Verme di Milano e il 7 maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma (Sala Sinopoli). Le prevendite saranno disponibili da venerdì 26 gennaio (ore 16.00) su Ticketone.it e da lunedì 29 gennaio (ore 16.00) nei punti vendita abituali. L’artista sarà in gara al 68° Festival di Sanremo con “ALMENO PENSAMI”, brano inedito del grande LUCIO DALLA, che gli è stato assegnato ...

Per Renato Zero niente Festival di Sanremo 2018 : Renato Zero fa chiarezza sulla sua presenza al prossimo Festival di Sanremo. Smentisce le indiscrezioni che lo volevano sul palco dell'Ariston e lo fa attraverso un post su Facebook in cui ribadisce ...

Amadeus non vuole sfidare il Festival di Sanremo 2018 : Sanremo 2018: Amadeus evita lo scontro con il Festival Pausa di una settimana per il fortunato programma della prima serata di Rai2, Stasera tutto è possibile, condotto da Amadeus. Lo show, in onda dagli studi Rai di viale Marconi a Napoli, giunto alla sua terza edizione, tornerà con una nuova puntata martedì 30 gennaio ma, come anticipa il settimanale DiPiùTv diretto da Sandro Mayer, dopo tale appuntamento si prenderà una settimana di riposo ...

Sanremo 2018 - i 'Casa Surace' voce social del Festival : I "Casa Surace", fenomeno social dell’ultimo anno, saranno il volto dell’attività digitale di Rai1 per l’imminente

Festival di Sanremo. Spazio ai duetti : ecco gli abbinamenti : Venerdì 9 febbraio il Festival di Sanremo decreterà il vincitore delle Nuove Proposte. Nella serata sul palco andranno in scena anche i duetti. I 20 Campioni in gara reinterpreteranno i proprio brani con ospiti d'eccezione, italiani e stranieri.

Annunciati tutti i duetti del Festival di Sanremo 2018 - sbuca anche Enrico Nigiotti tra Cammariere e Paola Turci : I duetti del Festival di Sanremo 2018 sono stati Annunciati. Dopo la prima parte rivelata in occasione dell'ascolto dei brani della kermesse, finalmente veniamo a conoscenza di tutti gli ospiti che andranno a occupare la quarta serata del Festival, quella storicamente dedicata alle cover. anche in questo caso, come per l'annuncio dei nomi, non mancano le sorprese. Tra i nuovi nomi, compare anche quello di Enrico Nigiotti, finalista di X ...

Audio - testo e traduzione di Don’t make me wait - il nuovo singolo di Sting con Shaggy ospiti al Festival di Sanremo 2018 : Don't make me wait è il nuovo singolo di Sting con Shaggy, una super novità del mondo discografico. La coppia esclusiva formata dal cantautore inglese e dal rapper giamaicano rilascia venerdì 26 gennaio un nuovo brano inedito, annunciato nei giorni scorsi. Il progetto dei due cantanti, però, non si ferma alla pubblicazione del singolo, bensì è atteso anche un album di inediti, scritto a quattro mani da Sting e Shaggy. Il nuovo album, ...

Sanremo 2018 : i duetti della quarta serata del Festival : Paola Turci Ornella Vanoni con Alessandro Preziosi, i The Kolors con Tullio De Piscopo ed Enrico Nigiotti, Le Vibrazioni con Skin. E persino il Piccolo Coro dell’Antoniano e Paolo Rossi in tandem con Lo Stato Sociale. Ne sentiremo delle belle al Festival di Sanremo 2018. Sono state svelate tutte le coppie (in alcuni casi si parla di terzetti o quartetti) che si esibiranno quest’anno all’Ariston nella serata del venerdì, ...

SANREMO 2018/ Al via il PrimaFestival con Sergio Assisi e Melissa Greta Marchetto : SANREMO 2018, oggi venerdì 26 gennaio, su Raiuno, parte il Primafestival con Sergio Assisi e Melissa Greta Marchetto. Tutti gli ospiti confermati finora.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 05:26:00 GMT)

Speciale Sanremo : Ron canterà al Festival di Sanremo una canzone inedita di Lucio Dalla : Ron canterà al Festival di Sanremo una canzone inedita di Lucio Dalla. L’iter di “Amore pensami”, questo il titolo, pare sia stato pieno di curve e deviazioni. Baglioni la voleva assolutamente, quindi si sussurra l’abbia proposta a Gaetano Curreri, che ha declinato l’offerta. Gli Stadio infatti festeggiano 40 anni di carriera e lui ha preferito non svincolarsi dal gruppo. Allora dicono sia stata proposta alla Vanoni, ma Ornella preferiva una ...

Concerti di Ultimo dopo il Festival di Sanremo 2018 - svelata la tracklist di Peter Pan : biglietti in prevendita : I Concerti di Ultimo dopo il Festival di Sanremo 2018 sono finalmente ufficiali. dopo i due Concerti annunciati per il mese di maggio, da tenersi tra Milano e Roma, l'artista di Peter Pan ha reso note una serie di date i cui biglietti in prevendita saranno disponibili a partire da lunedì 29 gennaio. Il nuovo disco è in uscita il 9 febbraio, durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2018 nella Sezione Nuove Proposte, con la ...