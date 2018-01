Fascismo e razzismo sono diventati una moda da ostentare

: RT @AGiam: Quando vedo ancora oggi razzismo e fascismo, anche da parte di giovanissimi, mi convinco sempre di più che "Se questo è un uomo"… - MauroLorandi65 : RT @AGiam: Quando vedo ancora oggi razzismo e fascismo, anche da parte di giovanissimi, mi convinco sempre di più che "Se questo è un uomo"… - EleonoraCozzari : "Sorprende sentir dire ancora che il fascismo ebbe alcuni meriti ma fece due gravi errori: leggi razziali e entrata… - rosatoeu : RT @AGiam: Quando vedo ancora oggi razzismo e fascismo, anche da parte di giovanissimi, mi convinco sempre di più che "Se questo è un uomo"… - AndreaFrappi : RT @AGiam: Quando vedo ancora oggi razzismo e fascismo, anche da parte di giovanissimi, mi convinco sempre di più che "Se questo è un uomo"… - algol6555 : RT @AGiam: Quando vedo ancora oggi razzismo e fascismo, anche da parte di giovanissimi, mi convinco sempre di più che "Se questo è un uomo"… -

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 27 gennaio 2018) "Fascisti e razzisti? Dirò una cosa terribile, ma credo che esserlo sia diventata una. E' diessere fascisti o razzisti. Penso proprio di sì. Il problema è che non tuttidavvero consapevoli di cosa stiamo parlando. C'è una ostentazione, una sfacciataggine nel proporre certi messaggi e nel rappresentarsi agli altri attraverso alcuni modelli del passato tornati ora alla ribalta e i giovaniquelli che per primi ne risentono. I ragazzii più esposti grazie anche a strumenti come Internet che spessofuori controllo". A parlare con l'Agi è Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma, che in occasione del Giorno della Memoria riflette su possibili rigurgiti diche poi possfociare in antisemitismo e che ...