Fabrizio Frizzi In ripresa dopo l' ischemia | lo sfogo del conduttore contro le false

Fabrizio Frizzi : 'Sto vedendo la vita assottigliarsi sempre più' Video : #Fabrizio Frizzi nato a Roma il 5 febbraio 1958 è un conduttore TV e doppiatore. Fin dagli anni '80 è uno dei più conosciuti volti maschili in RAI. Fra le trasmissioni più conosciute e di successo maggiore condotte da lui si ricordano Scommettiamo che...?, I fatti vostri, Luna Park, Cominciamo bene, Per tutta la vita, Soliti ignoti - Identita' nascoste e infine L'eredita', tutti andati in onda sui palinsesti RAI. E' anche tra i volti storici del ...

Fabrizio Frizzi : «La mia lotta per vedere mia figlia crescere» : Fabrizio Frizzi, dopo il malore dello scorso 23 ottobre e l’immediato ricovero in ospedale, ha cambiato orizzonte. Oggi, che continua a «combattere come un leone» per guarire del tutto, sente di condurre il suo programma, l‘Eredità, in modo diverso e di affrontare la vita da un’altra prospettiva. Tanto che anche il suo prossimo compleanno – 60 anni il 5 febbraio – assume un significato diverso: «Fino al 23 ottobre ...

Fabrizio Frizzi : "Dopo l’ischemia lotto per vedere mia figlia crescere. Non rinuncio a un'esistenza piena di forza - anche se con le gambe un po' fioccate" : Fabrizio Frizzi compie 60 anni. Il conduttore molto amato solo lo scorso ottobre a ha dovuto affrontare una prova difficile che lo ha portato per un po' lontano dalla tv. "Non rinuncio a riprendere un'esistenza piena di forza, anche se con le gambe un po' fioccate", afferma in un'intervista al Corriere della Sera.Fino al 23 ottobre scorso, giorno in cui sono stato colpito dall'ischemia, pensavo ai miei 60 anni come a un'età ideale, in cui ...

