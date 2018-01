FA Cup | United e Sheffield agli ottavi

FA Cup - Yeovil-Manchester United 0-4 : Mourinho agli ottavi : YEOVIL (Inghilterra) - Pronostici rispettati per il Manchester United . La squadra di Mourinho batte 4-0 lo Yeovil e vola agli ottavi di finale di FA Cup . La formazione di Darren Way tiene bene il ...

Probabili Formazioni Chelsea-Newcastle United - FA Cup 28-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-Newcastle United, Quarto turno di FA Cup 2017/2018, ore 14.30: tanti i cambi per Conte. Dopo l’eliminazione in Coppa di Lega subita dall’Arsenal, per il Chelsea è tempo di riscattarsi in FA Cup. E al quarto turno del torneo più antico del mondo ci sarà il Newcastle, che farà visita ai Blues. I londinesi, a parte la sconfitta con i Gunners, sono reduci in Premier League dalla vittoria per 0-4 ...

Probabili Formazioni Yeovil Town-Manchester United - FA Cup 26-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Yeovil Town-Manchester United, FA Cup 2017/2018, ore 20.55: Un cambio per i padroni di casa, esordio per Sanchez? Il 4°Turno di FA Cup vede la sfida di Huish Park tra Yeovil Town e Manchester United. I padroni di casa non navigano in buone acque in League Two, dove si trovano ad appena 2 punti dalla zona retrocessione, ma il cammino in FA Cup sin qui è stato sontuoso, e di certo vorranno cercare di continuare il ...

Probabili Formazioni West Ham United-Shrewsbury Town - FA Cup 16-01-2018 : Le Probabili Formazioni di West Ham United-Shrewsbury Town, Replay del Terzo turno di FA Cup 2017/2018, ore 20.45: Hart e Ogbonna dal 1′. Il West Ham vuole accedere al quarto turno di FA Cup, lo Shrewsbury Town, invece, vuole stupire ancora dopo aver messo in serie difficoltà i londinesi nella prima gara terminata sullo 0-0. Gli Hammers di David Moyes sono reduci dal 4-1 rifilato all’Huddersfield Town nell’ultimo turno di ...

Probabili Formazioni Shrewsbury Town-West Ham United - FA Cup 07-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Shrewsbury Town-West Ham United, Terzo turno di FA Cup 2017/2018, ore 15.00: Hammers con gli uomini contati. Partita crocevia della stagione per il West Ham, dopo il pareggio a Wembley con Tottenham. Gli Hammers si stanno lasciando definitivamente alle spalle i problemi di inizio campionato e faranno visita allo Shrewsbury nel terzo turno di FA Cup. I padroni di casa militano in League One ed occupano la seconda ...

Fa Cup - Liverpool ok - Van Dijk decide il derby all'esordio. Anche lo United avanti : Un derby a sera, ormai il calcio inglese ci ha abituati bene. Dopo le due stracittadine londinesi di campionato e i pareggi tra Arsenal e Chelsea, Tottenham e West Ham, stasera si cambia città e ...

FA Cup - Manchester United; Mourinho : ”Il mio addio? Spazzatura” : Alla vigilia della sfida in FA Cup con il Derby County, José Mourinho ha parlato del suo futuro al Manchester United. José Mourinho non usa mezzi termini nel definire ”Spazzatura” tutte le voci infondate che circolano intorno ad un suo addio allo United. Ed alla vigilia del Terzo turno di FA Cup contro il Derby County, lo Special One non esita a criticare chi ha messo in dubbio la sua permanenza sulla panchina di Old ...

Probabili Formazioni Manchester United-Derby County - FA Cup 05-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Derby County, FA Cup 2017/2018, Ore 21.00: Occasione dal primo minuto per Tuanzebe e Romero, Derby con lo stesso modulo degli avversari. Il 3° turno di FA Cup vede la sfida tra Manchester United e Derby County ad Old Trafford. I Red Devils arrivano dalla vittoria nell’ultimo turno, conquistando nuovamente il 2°posto in classifica; vorranno di certo vincere nella gara d’esordio per ...

Premier League : United - 2-0 all'Everton e secondo posto. Il Liverpool vince nel reCupero : Colpo in trasferta degli uomini di Mou, che scavalcano il Chelsea. Terzo successo consecutivo per la squadra di Klopp

Video Gol Bristol City-Manchester United 2-1 : Highlights e Tabellino - Carabao Cup 20-12-2017 : Risultato Finale Bristol City-Manchester United 2-1, Bryan (BC), Ibrahimovic (MUTD), Smith (BC), Cronaca e Video Gol, Carabao Cup 20 Dicembre 2017. Si giocano i Quarti di Finale dell’EFL Cup tra Bristol City e Manchester United all’Ashton Gate Stadium di Bristol. I padroni di casa del Bristol City compiono l’impresa e si aggiudicano il pass per le Semifinali grazie ad un gol nei minuti di recupero di Smith. Gara tutto ...

Probabili Formazioni Bristol City-Manchester United - EFL Cup 20-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Bristol City-Manchester United, Quarti di finale di EFL Cup 2017/2018, ore 20.45: Pogba e Mkhitaryan titolari. Stasera in campo Bristol City e Manchester United per i quarti di finale di Coppa di Lega. Il Bristol milita in Championship ed attualmente è terzo in classifica in piena zona play off. I Robins, allenati dal giovane tecnico Lee Johnson, hanno eliminato tre Formazioni di Premier League come Stoke City, ...

Probabili Formazioni Arsenal-West Ham United - EFL Cup 19-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Arsenal-West Ham, Quarti di finale di EFL Cup 2017/2018, ore 20.45: Wenger conferma Walcott dall’inizio. Hart torna tra i pali negli Hammers. Entra nel vivo la Coppa di Lega: all’Emirates si alza il sipario sui quarti di finale. L’Arsenal, nella gestione Wenger non ha mai vinto questo trofeo e non avrà vita facile perché a distanza di una settimana, dopo lo 0-0 nel turno infrasettimanale, ...