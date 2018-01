F1 | in Germania il Circus sarà visibile sui canali televisivi in chiaro Lo share premia

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2018) Come ormai è ufficiale, in Italia per per guardare in tv il Mondiale di F1 2018, bisognerà pagare l’abbonamento a SKY per la rinuncia della Rai ad investire sul campionato d’automobilismo più importante, dopo anche la decisione di declinare l’investimento per i Mondiali di calcio. 17 di questi GP saranno visibili in esclusiva sul canale satellitare (dunque a pagamento), mentre appena 4 andranno in onda anche insu TV8. Inle cose vanno diversamente. L’emittente Tv RTL, infatti, ha voluto rinforzare il suo palinsesto con l’obiettivo di trasmettere in diretta tutti i round in programma forte anche dei dati di. Una situazione che sicuramente potrebbe alimentare la stizza di tutti i tifosi italiani costretti a ricorrere alla pay-tv per assistere al campionato del mondo. Vero è che, per quanto concerne il servizio pubblico del Bel Paese, i dati non erano di ...