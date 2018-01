Eurolega | Maccabi corsaro al Forum

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano si sveglia tardi - ma il Maccabi è perfetto e sbanca il Forum : All’Olimpia Milano non riesce il tris. Il Maccabi Tel Aviv si impone 111-102 al termine di una partita dal punteggio altissimo e dove gli attacchi sono stati grandi protagonisti. Milano conferma la tradizione negativa quando deve disputare una sola partita di Eurolega in settimana (0-12) e resta al penultimo posto in classifica. Alla squadra di Pianigiani non basta una bella reazione nel finale di partita, perchè dall’altra parte del campo gli ...

Basket - Eurolega : Milano-Maccabi 102-111 : Non arriva la terza vittoria consecutiva in Eurolega per Milano, l'AX deve inchinarsi a un Maccabi semplicemente perfetto in attacco. L'energia di Tyus e Parakhouski nella prima parte della sfida, le ...

