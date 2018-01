Essential Phone aggiunge le scorciatoie per le modalità di scatto con il nuovo

Essential Phone : nuova beta di Oreo - supporto aptX - Project Treble e molto altro : Essential Phone riceve la terza beta di Oreo, mente il team parla di Project Treble, supporto aptX, latenza del display e molto altro in un nuovo AMA. L'articolo Essential Phone: nuova beta di Oreo, supporto aptX, Project Treble e molto altro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Essential guarda al futuro : ecco quattro nuovi accessori per il Phone (e non solo) : L'azienda di Andy Rubin ha iniziato a guardare al futuro con maggior tranquillità e adesso lancia diversi accessori: quattro arrivano subito, due tra qualche tempo L'articolo Essential guarda al futuro: ecco quattro nuovi accessori per il Phone (e non solo) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Patch di sicurezza di gennaio contro Meltdown e Spectre - Essential Phone PH-1 dà il via : Arrivano sull'Essential Phone PH-1 le Patch di gennaio 2018, Patch che includeranno per tutti gli smartPhone Android delle protezioni contro le vulnerabilità note come Meltdown e Spectre. L'articolo Patch di sicurezza di gennaio contro Meltdown e Spectre, Essential Phone PH-1 dà il via è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Quali sono i segreti di Essential Phone? Ce lo spiega JerryRigEverything : Anche ad Essential Phone PH-1 è toccato un video teardown, ossia un filmato che mostra la procedura da seguire per disassemblarlo L'articolo Quali sono i segreti di Essential Phone? Ce lo spiega JerryRigEverything è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Essential Phone PH-1 : disponibile la seconda beta di Android 8.0 Oreo : Arriva la seconda beta dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per l'Essential Phone PH-1. Scopriamo insieme quali sono le novità L'articolo Essential Phone PH-1: disponibile la seconda beta di Android 8.0 Oreo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Essential Phone - in arrivo Project Treble - double tap to wake - EIS e non solo : Essential Phone PH-1 riceverà presto nuovi miglioramenti: secondo l'ultimo AMA su Reddit arriveranno Project Treble, double tap to wake, EIS e qualche bugfix. L'articolo Essential Phone, in arrivo Project Treble, double tap to wake, EIS e non solo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Essential Phone PH-1 potrebbe aver venduto solo 50.000 unità : Stando ai download che l'applicazione Essential Camera può vantare sul Play Store, Essential Phone PH-1 potrebbe aver venduto soltanto 50.000 pezzi L'articolo Essential Phone PH-1 potrebbe aver venduto solo 50.000 unità è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Patch di dicembre per Sony Xperia X - X Compact ed Essential Phone - Android 8.1 nell’AOSP : Sony Xperia X, Xperia X Compact ed Essential Phone PH-1 si aggiornano con le Patch di sicurezza di dicembre, mentre il codice di Android 8.1 Oreo viene caricato nell'AOSP. L'articolo Patch di dicembre per Sony Xperia X, X Compact ed Essential Phone, Android 8.1 nell’AOSP è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

LG brevetta uno smartphone dal design simile a quello di Essential Phone : LG ha depositato un brevetto per uno smartPhone dall'aspetto molto simile a quello di Essential Phone, con lo schermo interrotto dalla fotocamera L'articolo LG brevetta uno smartPhone dal design simile a quello di Essential Phone è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Essential sarà protagonista nel mondo degli smartphone. Parola di Rebecca Zavin : Rebecca Zavin, vice presidente della divisione software di Essential, ha rilasciato un'intervista, soffermandosi su alcuni aspetti che riguardano Essential L'articolo Essential sarà protagonista nel mondo degli smartphone. Parola di Rebecca Zavin è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Essential Phone PH-1 : aggiornamento per la fotocamera e tante risposte dal nuovo AMA : La fotocamera di Essential Phone sta ricevendo un aggiornamento, mentre il team di sviluppo parla degli sviluppi software nell'AMA periodico L'articolo Essential Phone PH-1: aggiornamento per la fotocamera e tante risposte dal nuovo AMA è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Essential Phone riceve la prima beta di Android Oreo : Arriva Android Oreo anche per Essential Phone, lo smartPhone creato dall’ex CEO della compagnia che creò Android 10 anni or sono, Andy Rubin. Ultimamente molti produttori stanno iniziando a distribuire le prime versioni di Android 8.0 ad un numero ristretto di utenti, ma per Essential Phone ciò si svolge in modo più aperto, rendendo disponibile l’installazione a tutti! Ebbene sì, non vi servirà fare ricerche infinite per trovare dei ...