Elisa Isoardi | che cosa ha fatto alla Clerici? I pensieri di Matteo

Antonella Clerici a L’Intervista : «Elisa Isoardi mi ha fatto soffrire ma non per colpa sua. Con Mara Venier delle litigate storiche - tremavano i muri» : Antonella Clerici e Maurizio Costanzo Antonella Clerici nella tana di Mediaset. Questa sera la boccoluta conduttrice sarà ospite di Canale 5 per raccontarsi a L’Intervista di Maurizio Costanzo. Molti gli argomenti toccati, nell’appuntamento già registrato, si va dalla vita privata a quella professionale. In particolare, Antonella ha parlato del rapporto con le colleghe. Incalzata da Costanzo su chi, tra le donne comparse sul led, le ...

Elisa Isoardi : "Le nozze con Salvini? Aspetto che me lo chieda. Lui è un uomo meraviglioso - moderato e paziente" : Elisa Isoardi, 35 anni, modella e conduttrice italiana si racconta al settimanale "Oggi" (in edicola da domani). Argomento predominante: la sua relazione con Matteo Salvini, leader della Lega.Le nozze con Salvini? Sto ancora aspettando che me lo chieda. E se gestisse il paese come la sua vita privata saremmo in ottime mani. Così dice Elisa Isoardi nell'intervista, in cui fa anche un endorsement politico per il fidanzato:Io e Matteo stiamo ...

