Elezioni | Renzi | “Sto aspettando il confronto tv con Di Maio” e a Salvini | “Doveva

Elezioni - 'orlandiani' contro Renzi : veti e mortificazioni su liste Pd : "Va bene ora lo stop a polemiche, ma non è vero, come dice Renzi, che non ci sono stati veti. Ci sono stati veti e mortificazioni che potevano essere evitate". Lo affermano alcuni "orlandiani" ...

Renzi : "In campo la squadra migliore per vincere le Elezioni" : Gentiloni sarà candidato a Roma1, Minniti a Pesaro, Padoan a Siena. Bellanova contro D'Alema. Polemiche dell'ultima ora e su alcune candidature. I giochi non sono del tutto chiusi

Liste Pd - Matteo Renzi : “Convinti di aver messo in campo la miglior squadra per vincere le Elezioni” : Dopo una notte, a tratti drammatica, per la composizione delle Liste spetta al segretario del Pd, Matteo Renzi, che aveva definito la composizione dei collegi “devastante”, prendere la parola sul caos all’interno del partito. Contro le scelte si sono scagliati un po’ tutti: gli interni con la minoranza, guidata dal ministro della Giustizia Andrea Orlando, e dagli esterni come il ministro dello Sviluppo economico, Carlo ...

Lasciarono SEL per il PD di Renzi : ecco dove saranno candidati a queste Elezioni Video : Dalle scorse ore tutti i partiti stanno rendendo note le proprie liste per le # elezioni politiche del 4 marzo . In questo articolo ci soffermeremo su una curiosità particolare riguardante alcuni ...

Lasciarono SEL per il PD di Renzi : ecco dove saranno candidati a queste Elezioni Video : Dalle scorse ore tutti i partiti stanno rendendo note le proprie liste per le #elezioni politiche del 4 marzo. In questo articolo ci soffermeremo su una curiosita' particolare riguardante alcuni parlamentari che, ormai tre anni e mezzo fa, fecero una scelta che all'epoca fece piuttosto discutere: Lasciarono infatti SEL, partito che si collocava all'opposizione da sinistra, per passare in maggioranza a sostegno del Governo di #Matteo Renzi. Il ...

Elezioni - Vittorio Feltri : “Di Maio? Quando parla prendo un digestivo. Meglio Renzi”. E difende Boschi : “C’è una caduta mortale della politica. Quando sento parlare Di Maio, devo prendere un digestivo. Quando parla Renzi, sono un po’ più attento. Tra i due preferisco indubbiamente il secondo”. Così a L’Aria che Tira (La7) si esprime il direttore di Libero, Vittorio Feltri, che aggiunge: “Di Maio mi diverte moltissimo Quando sbaglia i verbi o Quando dice che la Russia è un Paese mediterraneo, ma queste cose fanno ...

Elezioni - il Pd litiga sulle liste dei candidati : Renzi rischia una (nuova) scissione : La direzione del Partito Democratico ha approvato all'alba le liste dei candidati Pd deputati e senatori al Parlamento nei collegi uninominali maggioritari e nei collegi...

Elezioni - gli orlandiani genovesi a Renzi : L’invio della lettera è stato deciso nell’ambito delle riunione convocata d’urgenza questa sera dall’ex segretario Alessandro Terrile, esponente della corrente orlandiana

Candidati Pd - Elezioni 2018/ Liste e nomi oggi in Direzione : Renzi congela Boschi a Bolzano - “spazio a 40enni” : Liste e Candidati Pd, Elezioni politiche 2018: caos nomi, oggi in Direzione si votano le Liste. Giachetti scrive a Renzi, "no al proporzionale". Tommaso Cerno lascia Rep, Boschi "congelata"(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 13:45:00 GMT)

CANDIDATI PD - Elezioni 2018/ Caos liste - Giachetti : “caro Renzi - no al proporzionale”. Ci sarà Tommaso Cerno : liste e CANDIDATI Pd, ELEZIONI politiche 2018: Caos nomi, oggi in Direzione si votano le liste. Giachetti scrive a Renzi, "no al proporzionale, corro per uninominale". Spunta anche Cerno (Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 12:29:00 GMT)

Elezioni - minoranza Pd insoddisfatta sulle liste : trattativa con Renzi va avanti : Non c'è ancora l'accordo tra Matteo Renzi e la minoranza Pd sulle candidature alle politiche. Le riunioni con Andrea Orlando e Michele Emiliano sono iniziate dopo l'una di questa notte e fino alle ...

Elezioni - minoranza Pd insoddisfatta : trattativa con Renzi prosegue : Non c'è ancora l'accordo tra Matteo Renzi e la minoranza Pd sulle candidature alle Elezioni politiche. Le riunioni con Andrea Orlando e Michele Emiliano sono iniziate dopo l'una di notte e fino alle ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Proporzionale : M5s al 27% - Renzi crolla sotto il 23% : Sondaggi politici verso le Elezioni 2018: intenzioni di voto e ultime notizie, centrodestra al 37% ma cala la Lega di Salvini. Di Maio non stacca il Pd, Renzi "crolla" sotto il 23%(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 09:35:00 GMT)

Matteo Renzi - la bomba dentro il Pd. Orlando : 'Dateci i seggi o non ci presentiamo alle Elezioni' : Soltanto una ventina do posti sicuri in lista. L'offerta di Matteo Renzi alla 'minoranza' del Pd è sembrata al ministro della Giustizia Andrea Orlando una vera e propria provocazione. Altro che ...