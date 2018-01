: Elezioni, Cerasa vs Padellaro: “M5s? Grillo si è smarcato e il 5 marzo dirà ‘Di Maio chi?’”. “Fantascienza” - silviabest77 : Elezioni, Cerasa vs Padellaro: “M5s? Grillo si è smarcato e il 5 marzo dirà ‘Di Maio chi?’”. “Fantascienza” - Ghibli380 : RT @Rimmel2017: #Cerasa ritiene che #Grillo il giorno successivo alle elezioni durante un suo spettacolo teatrale dica: #DiMaio chi! Cerasa… - claudiobonura : RT @Rimmel2017: #Cerasa ritiene che #Grillo il giorno successivo alle elezioni durante un suo spettacolo teatrale dica: #DiMaio chi! Cerasa… - luca_mitri : RT @Rimmel2017: #Cerasa ritiene che #Grillo il giorno successivo alle elezioni durante un suo spettacolo teatrale dica: #DiMaio chi! Cerasa… - OrizOrizzonte : A #ottoemezzo 3 poveri fessi che discutevano come se le elezioni fossero già state fatte ?????????? #Cerasa -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2018) Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra Antonio, presidente de Il Fatto Quotidiano, e Claudio, direttore de Il Foglio. Quest’ultimo paventa uno scenario post-nel M5s: “Ci sono segnali importanti di allontanamento di Beppedal movimento. Il 5potrebbe essere anche pronto ad andare a teatro e a dire ‘Dichi?’”. Poi stigmatizza il programma del M5S e il profilo dei candidati pentastellati: “C’è un messaggio chiaro che viene veicolato da Di: costruire una identità politica contro qualcosa. Non c’è nessun candidato che esprima un profilo costruttivo: c’è quello anti-casta, c’è quello anti-Pil, e così via. E’ un insieme esplicito di candidati che diventano l’alternativa all’esperienza, alla capacità e alla competenza. E’ un messaggio anti-sistema forte e molto pericoloso” – continua – “caratterizzato anche da una campagna elettorale in cui ...