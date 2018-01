Elezioni | Berlusconi-Salvini | nuova lite sulla Fornero

Elezioni : Berlusconi-Bossi - nuova lite sulla Fornero : Nuovo botta e risposta a distanza tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sulla legge Fornero sulle pensioni. "A Berlusconi dico 'Patti chiari, amicizia lunga'. Via la legge Fornero. E' il primo punto ...

Elezioni - Pentangelo(FI) : 'Baby gang? Berlusconi è stato un alfiere dell'idea del poliziotto di quartiere' - : "Napoli, e in più in generale la Campania, meritano un'attenzione a 360 gradi da parte della politica, il Sud deve essere protagonista di misure e programmi per rilanciare l'economia, con investimenti, e una svolta vera per quanto riguarda il tema della sicurezza. I napoletani, dopo l'esplosione di violenza e i numerosi casi di aggressioni a …

Elezioni in Lazio : Silvio Berlusconi chiude la partita e candida Stefano Parisi. Caos liste per le politiche : Il leader della Lega plaude alla politica protezionistica del presidente americano, il leader di Forza Italia si schiera con la Merkel parlando ci 'danno per l'economia, anche americana'. Ma, prima ...

SILVIO BERLUSCONI - Elezioni 2018/ "Tajani premier" : e intanto si allontana data sentenza Ue su incandidabilità : SILVIO BERLUSCONI sulle ELEZIONI 2018: "Tajani premier bellissima scelta". Regionali Lazio: scelto Stefano Parisi come candidato del centrodestra.

Elezioni 2018 - Berlusconi lancia Tajani : "Lui premier? Sarebbe bellissimo" : L'ipotesi "di una grande coalizione, che ancora oggi molti giornali insinuano, non è reale". A chiarirlo al termine dell'incontro con il presidente del Ppe, Josep Daul, a Bruxelles, è il leader di Forza Italia...

Elezioni - Meloni (FdI) : “Tajani? Non è il nostro candidato. Berlusconi dica i nomi prima del voto” : prima boccia l’ipotesi Tajani premier, evocata da Berlusconi, poi Giorgia Meloni smentisce pure di aver parlato con lo stesso leader di Forza Italia e con Salvini di due altri possibili candidati per Palazzo Chigi. “Io gioco a carte scoperte, se fossi in Berlusconi dichiarerei prima i nomi, in modo che gli elettori li conoscano, come ha fatto Fratelli d’Italia“, ha rivendicato la leader del partito, replicando ...

Elezioni - Berlusconi lancia Tajani : 'Lui premier? Sarebbe bellissimo' : La scelta del premier è rimandata a dopo il voto, ma qualche nome comincia ad emergere, come quello di Antonio Tajani. "Io - ha detto Silvio Berlusconi a Rtl 102.5 - non ho ambizioni politiche, voglio ...

Elezioni - Berlusconi : “Tajani premier? Sarebbe bellissimo. Convinto della vittoria - centrodestra al 45% - FI traino” : “Se fosse possibile avere Tajani Sarebbe una bellissima scelta: ha sempre dimostrato lealtà assoluta alle idee di Fi e a Silvio Berlusconi”. Dai microfoni di Rtl 102.5, Silvio Berlusconi ha fatto ufficialmente il nome del presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani come possibile presidente del consiglio in caso di vittoria del centrodestra alle Elezioni del 4 marzo prossimo. “È una persona molto stimata a livello europeo ...

Elezioni - i mercati vogliono le larghe intese con Gentiloni ma il premier : “Al governo con Berlusconi? No” : L’uomo che i mercati vorrebbero alla guida di un governo di larghe intese è contrario alle larghe intese. “Un governo in coalizione con il centrodestra guidato da Silvio Berlusconi? Per rispondere direttamente alla sua questione, no. Non sarei interessato”, ha detto il premier Paolo Gentiloni, intervistato dalla Cnbc al World Economic Forum di Davos. Dopo Matteo Renzi, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, anche quello che è ...

Elezioni - Razzi : “Fi non mi ricandida? Colpa degli invidiosi - non di Berlusconi. Se presentano i traditori è uno schifo” : Amaro sfogo del senatore Antonio Razzi a La Zanzara (Radio24) sulla probabile mancata candidatura nelle fila di Forza Italia. “Io non so ancora niente” – esordisce Razzi – “me lo stanno dicendo i giornalisti. Sono distrutto per una influenza, mi fa male il petto. Ho fatto il vaccino e non è servito a un cazzo di niente”. Poi entra nel merito della vicenda: “Io inadatto a una candidatura? Di inadatti ce ne sono centinaia e non fanno un cazzo ...

