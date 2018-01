Elezioni 2018 | sondaggio shock per il PD | sarebbe crollato al 18%

Elezioni 2018 - spaccatura nel Pd. Approvate le liste - ma la minoranza non vota : Roma, 27 gennaio 2018 - Verso le 4 del mattino la direzione del Partito democratico approva le liste per le politiche. Ma la minoranza non partecipa al voto. Andrea Orlando aveva chiesto un'ora di ...

SONDAGGI Elezioni 2018/ M5s primo partito “senza numeri” : Di Maio è pronto alle Larghe Intese? : SONDAGGI elettorali politici, intenzioni di voto verso le ELEZIONI 2018: ultime notizie e analisi, M5s primo partito ma senza maggioranza. Che fare? Di Maio tra Larghe intese e opposizione(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 03:13:00 GMT)

PARLAMENTARIE M5S - CANDIDATI ESCLUSI/ Elezioni 2018 - “annullatele - noi epurati” : ecco la ‘roulette’ Rousseau : PARLAMENTARIE M5s, la rivolta dei CANDIDATI ESCLUSI: Elezioni 2018, caos candidature per Di Maio e Grillo. "Annullate tutto, siamo stati epurati": ecco il racconto sulla "Roulette Rousseau"(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 19:21:00 GMT)

Candidati Pd - Elezioni 2018/ Liste e nomi oggi in Direzione : Renzi congela Boschi a Bolzano - “spazio a 40enni” : Liste e Candidati Pd, Elezioni politiche 2018: caos nomi, oggi in Direzione si votano le Liste. Giachetti scrive a Renzi, "no al proporzionale". Tommaso Cerno lascia Rep, Boschi "congelata"(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 13:45:00 GMT)

Sondaggi Elezioni 2018/ Giovani al voto - avanti populismi : M5s e Lega ‘sfondano’ : Sondaggi politici verso le Elezioni 2018: intenzioni di voto e ultime notizie, centrodestra al 37% ma cala la Lega di Salvini. Di Maio non stacca il Pd, Renzi "crolla" sotto il 23%(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 12:55:00 GMT)

Salvini vs Mattarella - “fascismo fece anche cose buone”/ Elezioni 2018 : “idiozia bruciare fantoccio Boldrini” : Salvini vs Mattarella, Elezioni 2018 e Giornata della Memoria: "fascismo fece anche cose buone. Ma preferisco la democrazia alla dittatura". E sul fantoccio bruciato della Boldrini...(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 12:40:00 GMT)

CANDIDATI PD - Elezioni 2018/ Caos liste - Giachetti : “caro Renzi - no al proporzionale”. Ci sarà Tommaso Cerno : liste e CANDIDATI Pd, ELEZIONI politiche 2018: Caos nomi, oggi in Direzione si votano le liste. Giachetti scrive a Renzi, "no al proporzionale, corro per uninominale". Spunta anche Cerno (Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 12:29:00 GMT)

Elezioni 2018 - Pd : “Candidiamo Tommaso Cerno” - condirettore di Repubblica : Tommaso Cerno, condirettore de La Repubblica, sarà candidato dal Partito Democratico alle prossime Elezioni. Lo confermano da ambienti del partito, mentre è in corso la fase finale di chiusura delle liste in vista della direzione delle 16. L'articolo Elezioni 2018, Pd: “Candidiamo Tommaso Cerno”, condirettore di Repubblica proviene da Il Fatto Quotidiano.

Per Farsi un’idea/ Sulle Elezioni 2018 : su famiglia - lavoro - Europa e impresa - come scegliere? : “Per Farsi un’idea” è il titolo del convegno organizzato dal Circolo del Sussidiario e dal Comitato Mimpegno venerdì 26 gennaio 2018 alle ore 18,00 presso Sala Falck (Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 08:44:00 GMT)

Elezioni Politiche 2018/ Circolo de Il Sussidiario come seguire l'incontro in diretta streaming video Facebook : Circolo del Sussidiario e Comitato MI'IMPEGNO: incontro a Milano in diretta streaming video Facebook sulle Elezioni Politiche 2018. Dialogo con Martina, Gelmini e Lupi; modera Vittadini(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 08:14:00 GMT)

Elezioni regionali 2018 : quando si vota - dove si vota - chi sono i candidati e i sondaggi : Le Elezioni regionali 2018 riguarderanno i cittadini di sei regioni che nei prossimi mesi saranno chiamati alle urne per eleggere il...

LUIGI DI MAIO - M5S/ Elezioni 2018 - "La nostra forza è la partecipazione" : LUIGI Di MAIO, M5s: Elezioni politiche 2018, "alleanze? Programma di 20 punti non si discute". Grillo si è stancato del Movimento o di Di MAIO? I dubbi e le "trame" con Di Battista(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 23:13:00 GMT)

Stefano Parisi candidato Centrodestra nel Lazio/ Elezioni 2018 : "guida stabile e sicura" : Stefano Parisi candidato alle Regionali del Lazio 2018: il Centrodestra ha deciso di puntare sul leader di Energie per l'Italia, guida "stabile e sicura"(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 22:59:00 GMT)