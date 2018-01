Ecco di cos' è morta la cantante dei Cranberries

Sfide - eliminazioni e nuovi ingressi : Ecco cosa succederà lunedì 29 gennaio! : Tutti in cerca di anticipazioni di Amici 2018 per lunedì 29 gennaio: cosa succederà? Di sicuro assisteremo a una nuova puntata della soap su Luca Vismara e Rudy Zerbi, detto "professor Rodolfo": abbiamo lasciato la classe in attesa del verdetto della sfida tra Luca e Einar, che nella puntata di oggi era un po' sottotono ma non pensiamo rischi di uscire. Di sicuro Rudy dirà la sua sulla sfida e commenterà l'esibizione di Luca, quindi ...

Genoa-Samp-Bologna - show di calciomercato : Ecco cosa può succedere nelle ultime ore : Ultimi giorni sempre più caldi di calciomercato, in particolar modo attivissime Genoa, Sampdoria e Bologna. L’obiettivo del contendersi è Bessa del Verona, sembrava fatta con il Genoa, tutti gli accordi erano stati raggiunti, poi l’inserimento della Sampdoria che ha bloccato il trasferimento ma tra i due litiganti forse il terzo gode, alla fine Bessa potrebbe anche andare al Bologna dopo che verrà definita la cessione di Donsah al ...

Lazio - Inzaghi svela : “Immobile? Ecco cosa ho deciso di fare” : Lazio, il tecnico Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa in vista dell’incontro importantissimo contro il Milan di Gattuso. Al centro della discussione ovviamente la condizione di Immobile, infortunato nelle ultime giornate: “Sta migliorando, ma non è ancora in grado di giocare. L’avremmo potuto rischiare, ma viste le tante gare da giocare abbiamo deciso di lasciarlo a riposo, in accordo con lui, e speriamo di ...

Isola dei Famosi - il maltempo fa piangere i naufraghi : Ecco cosa sta succedendo : L'Isola dei Famosi è in preda al maltempo. Sembra, infatti, che da giorni non faccia che piovere in Honduras e il gruppo dei Pejor, i naufraghi finiti sulla spiaggia meno confortevole, non ha un tetto ...

MotoGP 2018. Suzuki - Ecco la GSX-RR : la moto della riscossa : Il circuito di Sepang ha ospitato ancora una volta la presentazione della nuova Suzuki. La moto che Andrea Iannone e Alex Rins guideranno nel Mondiale 2018 si chiama GSX-RR. Il 2017 non è stato all'...

Isola dei Famosi - il maltempo fa piangere i naufraghi : Ecco cosa sta succedendo : L'Isola dei Famosi è in preda al maltempo. Sembra, infatti, che da giorni non faccia che piovere in Honduras e il gruppo dei Pejor, i naufraghi finiti sulla spiaggia meno confortevole, non ha un tetto ...

Credi che il marchio CE sia garanzia di sicurezza? Macché - Ecco come stanno le cose : Con l’avvento della comunità europea, è stato anche ideato il marchio “CE” (precedentemente CEE), per contraddistinguere quei prodotti che osservano la normativa dell’Unione europea sulla qualità dei prodotti. Il marchio CE lo cerchiamo quando facciamo un acquisto, perché ci hanno detto che è sinonimo di garanzia e di sicurezza sui materiali utilizzati, sulle norme del lavoro e tutto quanto rientra in un sistema produttivo. Tuttavia, spesso il ...

Calciomercato Roma - Dzeko-Emerson al Chelsea : passi avanti. Ecco cosa manca : Intese vicine, ma non ancora raggiunte. Tra Chelsea e Roma la trattativa prosegue, per il trasferimento sponda Londra di Edin Dzeko ed Emerson Palmieri. I contatti più recenti hanno portato a nuovi ...

Milan - importante cena in casa rossonera : Ecco di cosa si è parlato : In casa Milan si pensa al campionato, difficile infatti aspettarsi movimenti di mercato ma a tenere banco è anche al futuro. Importanti novità nelle ultime ore, secondo quanto riporta Sky Sport importante cena di lavoro nella serata di ieri in un noto ristorante giappone al centro di Milano, riunione tra Han Li, Fassone e due componenti del cda rossonero l’avvocato Roberto Cappelli ed il manager Marco Patuano. La novità più importante riguarda ...

Leggi razziali - così Mussolini decise che gli ebrei erano senza diritti. Ecco tutti i divieti che anticiparono le deportazioni : La neve di Auschwitz, gli spettri lungo il filo spinato, il fumo dal camino, le fosse comuni, gli sguardi persi nel vuoto, gli esperimenti sui bambini, gli eroi, i carri-bestiame, i tedeschi cattivi, il suono dei violini, lo strazio dei figli e delle madri, gli stivali dei nazisti, i diari e le lettere, le porte abbattute casa per casa. L’orrore dell’Olocausto è stato raccontato mille volte, con tutti i linguaggi e in tutte le ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Lite tra Alessia Mancini e Paola Di Benedetto : Ecco cosa è successo : ISOLA dei FAMOSI 2018, anticipazioni e news: Bianca Atzei ha un flirt con Filippo Nardi? Si parlava di Monte ma l'ex tronista pare essersi già consolato tra le braccia di Paola Di Benedetto.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 20:01:00 GMT)

Udinese - l’ex Warley in gravi condizioni : Ecco cosa è successo : Mondo del calcio in ansia per le condizioni dell’ex attaccante dell‘Udinese Warley Silva dos Santos, ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Nel dettaglio il brasiliano è stato vittima di una rapina nel Bairro de Manaíra, a João Pessoa, dove vive con la sua famiglia, due le coltellate sulla schiena. Warley è stato soccorso da un amico e trasportato per le cure, la situazione al momento sarebbe disperata. L’obiettivo dei ...

Giornata della Memoria : Ecco cosa prevede la legge istitutiva in Italia : Il 27 gennaio di ogni anno, la Repubblica Italiana celebra la Giornata della Memoria; istituita nel nostro Paese dalla legge n°211 del 20 luglio 2000, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione Italiana dei cittadini ebrei, gli Italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio e ...

BUFFON COMPIE 40 ANNI / il capitano della Juventus : Ecco cosa farei se fossi il nuovo presidente federale... : BUFFON COMPIE 40 ANNI, il compleanno del portiere della Juventus: vorrei giocare ancora. L’estremo difensore bianconero vorrebbe proseguire la sua carriera sui campi da gioco(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 17:47:00 GMT)