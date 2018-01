È morto il noto impresario musicale David Zard | aveva 75 anni

Franco Costa è morto / Addio al giornalista sportivo - volto noto della Rai : Franco Costa è morto ! Addio al famoso giornalista sportivo : aveva 77 anni ed è stato per oltre trent'anni un volto noto della Rai. Alle spalle una grande carriera.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 14:50:00 GMT)

Lutto shock al Tg1 : è morto un volto noto del telegiornale Rai Video : Un grave Lutto in queste ore ha colpito la grande famiglia del Tg1 [Video]. Nel corso delle ultime edizioni del telegiornale più to nel nostro Paese è stato dato l'annuncio della morte shock di Albino Longhi, storico giornalista che dal 1969 è stato uno dei volti di punta della Rai e ha diretto per ben due volte il telegiornale della rete ammiraglia Rai. E' morto Albino Longhi: era stato uno dei direttore del Tg1 Nel dettaglio, infatti, Albino ...