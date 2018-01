È morto David Zard | leggenda dello show business

morto David Zard - il produttore che portò in Italia Michael Jackson e il Notre Dame de Paris di Cocciante aveva 75 anni : Grazie alle sue capacità imprenditoriali e artistiche e alla sua personalità di grande affabulatore, Zard ha avuto rapporti con tutto il mondo dello showbiz Italia no e internazionale. La sua ...

DAVID CASSIDY È morto / I messaggi delle star per dire addio a Keith Partridge : È MORTO il cantante e attore americano DAVID CASSIDY , diventato popolare negli anni '70 per la sua partecipazione alla serie tv "La famiglia Partridge ". (Pubblicato il Wed, 22 Nov 2017 11:34:00 GMT)

David Cassidy è morto : addio alla stella della Famiglia Partridge : David Cassidy è morto. L'artista statunitense, noto per la sua partecipazione alla serie tv La Famiglia Partridge, si è spento all'età di 67 anni presso l'ospedale in cui era stato ricoverato nei giorni scorsi, in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute. Stando a quanto riportano fonti ufficiali, l'artista avrebbe dovuto sottoporsi a un trapianto di fegato che comunque non garantivano un miglioramento della sua salute né era ...