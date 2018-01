Dzeko al Chelsea? Calciomercato Roma | parla Di Francesco | spero resti con noi | ma il

Dzeko al Chelsea?/ Calciomercato Roma : la moglie vuole restare nella Capitale! : Dzeko al Chelsea? Calciomercato Roma: la moglie vuole restare nella Capitale! La vicenda dell'attaccante bosniaco si fa sempre più complicata e il 31 gennaio si avvicina(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 11:59:00 GMT)

Roma - Dzeko-Chelsea - si tratta. Intanto si avvicina Deulofeu : Anche ieri tanti contatti, molte telefonate, ma niente fumata bianca. Come previsto, bisognerà aspettare la fine del weekend per capire l'esito conclusivo della telenovela-Dzeko. Va al Chelsea o no? ...

Chelsea-Dzeko - si tratta ancora. Deulofeu vicino : Andrea Pugliese su ' La Gazzetta dello Sport '. La trattativa col Chelsea è intricata, ma resta aperta. L'affare può restare vivo fino al 31 gennaio , anche se il bosniaco non ha molta voglia di ...

Dzeko - un film già visto : Edin si allena a Trigoria - l'agente tratta con il Chelsea : L'ennesima vigilia funestata dal mercato, dove il calcio giocato appare essere un optional, è servita. Sarà fortunatamente l'ultima per Di Francesco che ha più volte rimarcato come non veda l'ora che ...

Calciomercato Roma - Dzeko-Emerson al Chelsea : passi avanti. Ecco cosa manca : Intese vicine, ma non ancora raggiunte. Tra Chelsea e Roma la trattativa prosegue, per il trasferimento sponda Londra di Edin Dzeko ed Emerson Palmieri. I contatti più recenti hanno portato a nuovi ...

Roma - dall'Inghilterra : improbabile che Dzeko si trasferisca al Chelsea : Edin Dzeko vuole restare a Roma ed è altamente improbabile che il bosniaco lasci la Capitale per trasferirsi al Chelsea. A lanciare la notizia è Sky Inghilterra che frena su una trattativa che sta ...

Dzeko - ultimatum del Chelsea : Dzeko, ultimatum del Chelsea E’ il giorno di Dzeko al Chelsea, ma lo era anche ieri e alla fine, nonostante colloqui assidui, si è mosso davvero poco. Di fatto, quindi, non resta che capire fino a dove sapranno spingersi i Blues per restituire il sonno a Conte – che ha detto di non dormire per […] L'articolo Dzeko, ultimatum del Chelsea sembra essere il primo su NewsGo.

Roma - Defrel : 'Tornerò presto al gol. Dzeko? Scherziamo sul Chelsea - ma è sereno' : Gregoire Defrel , attaccante della Roma , ha parlato a Sky Sport dopo il suo ritorno in campo: ' Aspetto di tornare a offrire buone prestazioni e a ritrovare le sensazioni di qualche mese fa, il gol arriverà presto . L'infortunio? Non era un problema grosso, ...

Roma - pit stop Dzeko : col Chelsea si chiuderà all'ultimo giro : Ancora cinque giorni, ancora circa 120 ore per mettere ogni tassello al suo posto e sistemare accuratamente il puzzle. Molto probabile che tutto si incastri perfettamente solo al fotofinish, negli ...

Roma - ultimatum Chelsea per Dzeko : il “sì” entro 24 ore… : Roma, ultimatum Chelsea per Dzeko: il “sì” entro 24 ore… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, ultimatum Chelsea PER Dzeko- Come riportato da “SportMediaset”, il Chelsea avrebbe inoltrato l’ultimatum alla Roma per quel che riguarda l’affare Dzeko. La dirigenza londinese aspetterà una risposta entro e non oltre le ...

Dzeko-Chelsea - una ripicca del club nei confronti di Conte può far saltare tutto : i dettagli : Dzeko-Chelsea, GLI AGGIORNAMENTI – Edin Dzeko sta dimostrando di essere ancora totalmente concentrato sulla Roma. Il bosniaco questa mattina è stato il primo a varcare i cancelli di ‘Trigoria’: la voglia di allenarsi e di dare il massimo per il club giallorosso è rimasta intatta. Intato la trattativa per il suo trasferimento al Chelsea nelle ultime ore si è complicata notevolmente. L’ex City non vuole schiodarsi dalla sue ...