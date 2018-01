Dott Roger Leir | Esistono prove tangibili di presenza ALIENA sulla terra

Leggi la notizia su universo7p

(Di sabato 27 gennaio 2018)diIn molti sostengono che leriguardo agli oggetti volanti non identificati e ladi alieni, sono state occultate da vari governi in tutto il mondo, tra i quali i più attivi sarebbero gli Stati Uniti d’America. L’ex-senatore statunitense Mike Gravel, ha affermato che la Casa Bianca ha ripetutamente soppresso, ignorato e minimizzato leal punto di far ridicolizzare il fenomeno, ma non solo, anche generali, piloti e funzionari governativi hanno dichiarato a verbale la medesima cosa.ditangibile delladi vita? Un uomo sembra aver dato una risposta netta e concreata, si tratterebbe delorK., un chirurgo ...