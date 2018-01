Domenica In | tutti gli ospiti della puntata del 28 gennaio

Ascolti : Che tempo che fa vince ma calano tutti in prima serata - benissimo Domenica Live : Ascolti tv di Domenica 21 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? E nel pomeriggio? Ascolti tv di Domenica 21 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso Che tempo che fa con Fabio Fazio. Risultati? 3.765.000 spettatori (14,30% di share) e 2.428.000 (14,3%) per Il Tavolo. Su […] L'articolo Ascolti: Che tempo che fa vince ma calano tutti in prima serata, benissimo Domenica Live proviene da Gossip e Tv.

MIRKOEILCANE - MIRKO MANCINI/ a Domenica In con Stiamo tutti bene : Vero nome MIRKO MANCINI, si presenta al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il nome d'arte di MIRKOEILCANE, è tra gli ospiti di Domenica In(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 15:12:00 GMT)

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di Domenica 21 gennaio : tabellone femminile. Wozniacki - Svitolina e Suarez-Navarro ai quarti di finale : risultati Australian Open – 21 gennaio – tabellone FEMMINILE Rod Laver Arena non prima dell’1.00 KONTAVEIT, Anett (EST) [32] vs SUÁREZ NAVARRO, Carla (ESP) 1-2 (6-4, 4-6, 6-8) a seguire RYBARIKOVA, Magdalena (SVK) [19] vs Wozniacki, Caroline (DEN) [2] 0-2 (3-6, 0-6) secondo match dalle 9.00 ALLERTOVA, Denisa (CZE) vs Svitolina, Elina (UKR) [4] 0-2 (3-6 0-6) Margaret Court Arena terzo match dall’1.00 MARTIC, Petra (CRO) vs ...

MIRKOEILCANE - MIRKO MANCINI/ Presenta brano di Sanremo 2018 Nuove Proposte “Stiamo tutti bene” (Domenica In) : Vero nome MIRKO MANCINI, si Presenta al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il nome d'arte di MIRKOEILCANE, è tra gli ospiti di Domenica In(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 10:50:00 GMT)

Sport invernali - tutti gli eventi di Domenica 21 gennaio : programma - orari e tv : domenica 21 gennaio davvero ricchissimo per gli Sport invernali. Si preannuncia una giornata infinita e infarcita di eventi delle più svariate discipline quando manca tre settimane alle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018. Occhi puntati a Cortina d’Ampezzo per il SuperG e a Kitzbuehel per lo slalom. Ci sarà da divertirsi anche le 10km e 15km di sci di fondo a Planica. Ad Anterselva spazio alle mass start di biathlon. Di seguito il ...

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di Domenica 21 gennaio : tabellone femminile. In campo otto europee : risultati IN AGGIORNAMENTO Australian Open – 21 gennaio – tabellone FEMMINILE Rod Laver Arena non prima dell’1.00 KONTAVEIT, Anett (EST) [32] vs SUÁREZ NAVARRO, Carla (ESP) a seguire RYBARIKOVA, Magdalena (SVK) [19] vs WOZNIACKI, Caroline (DEN) [2] secondo match dalle 9.00 ALLERTOVA, Denisa (CZE) vs SVITOLINA, Elina (UKR) [4] Margaret Court Arena terzo match dall’1.00 MARTIC, Petra (CRO) vs MERTENS, Elise (BEL) Clicca qui per ...

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di Domenica 21 gennaio : tabellone maschile. : risultati IN AGGIORNAMENTO Australian Open – 21 gennaio – tabellone MASCHILE Rod Laver Arena terzo match dall’1.00 NADAL, Rafael (ESP) [1] vs SCHWARTZMAN, Diego (ARG) [24] non prima delle 9.00 DIMITROV, Grigor (BUL) [3] vs KYRGIOS, Nick (AUS) [17] Margaret Court Arena secondo match dall’1.00 CARRENO BUSTA, Pablo (ESP) [10] vs CILIC, Marin (CRO) [6] Hisense Arena quarto match dall’1.00 EDMUND, Kyle (GBR) vs SEPPI, Andreas ...

Allerta Meteo - alla fine sarà comunque una Domenica di maltempo al Sud : vento forte e piogge intense - tutti i DETTAGLI : 1/15 ...

Australian Open 2018 : il programma di domani (Domenica 21 gennaio). Tutti gli orari e come vedere le partite in tv e Diretta Streaming : Tutti gli altri incontri, in ogni caso, saranno visibili in Streaming sulla piattaforma Eurosport Player . OASport seguirà tutta la giornata degli Australian Open 2018 di domenica 21 gennaio con la ...

Australian Open 2018 : il programma di domani (Domenica 21 gennaio). Tutti gli orari e come vedere le partite in tv e Diretta Streaming : domani sarà la volta della settima giornata degli Australian Open 2018 e sarà tempo dei primi ottavi di finale per il tabellone maschile e femminile. Scenderà in campo ancora una volta Rafael Nadal che si confronterà contro l’argentino Diego Schwartzman e poi big match tra il bulgaro Grigor Dimitrov e l’Australiano Nick Kyrgios. Grandi attese anche per i colori azzurri per la presenza di Andreas Seppi opposto a Kyle Edmund. Nel ...

Ascolti : vincono Che tempo che fa e Domenica Live - ecco tutti i numeri : Ascolti tv di Domenica 14 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? E nel pomeriggio? Ascolti tv di Domenica 14 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso Che tempo che fa con Fabio Fazio. Risultati? spettatori (% di share). Su Canale 5 (%) per il film tv […] L'articolo Ascolti: vincono Che tempo che fa e Domenica Live, ecco tutti i numeri proviene da Gossip e Tv.

Sport invernali - tutti gli eventi di Domenica 14 gennaio : programma - orari e tv : domenica 14 gennaio davvero ricchissima per gli Sport invernali. Si preannuncia una giornata infinita e infarcita di eventi delle più svariate discipline quando manca meno di un mese alle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018. Riflettori puntati sulla mitica Lauberhorn dove andrà in scena lo slalom maschile di Wengen. Per lo sci alpino anche la discesa femminile di Bad Kleinkirchheim. Lo sci di fondo andrà in scena con la team sprint di ...

GIULIA CASIERI/ Con "Come stai" emozionato tutti (Domenica In) : La giovane cantautrice GIULIA CASIERI che sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo con il brano Come stai, questo pomeriggio è ospite di Cristina Parodi a Domenica In.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 07:15:00 GMT)

Sport invernali - tutti gli eventi di Domenica 7 gennaio : programma - orari e tv : domenica 7 gennaio davvero ricchissima per gli Sport invernali: ci aspetta una giornata campale tra neve e ghiaccio, una scorpacciata emozionante davvero imperdibile quando manca un mese alle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018. Riflettori puntati sullo sci alpino con i due slalom: gli uomini saranno impegnati ad Adelboden, le donne gareggeranno a Kranjska Gora. Gran chiusura per il Tour de Ski con la mitica scalata del Cermis, si concludono ...