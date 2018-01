DIRETTA Vicenza-Padova risultato finale 0-1 streaming video e tv | la decide Guidone!

DIRETTA / Vicenza-Padova streaming video e tv : probabili formazioni - orario e testa a testa : Diretta Vicenza-Padova: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Al Menti i padroni di casa nonostante le vicissitudini provano a fermare la capolista(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 18:05:00 GMT)

DIRETTA / Teramo Vicenza (risultato finale 1-2) info streaming video e tv : Giacomelli completa la rimonta : DIRETTA Teramo Vicenza info streaming video e tv: la Serie C ricomincia; probabili formazioni, orario e risultato live della partita allo stadio Bonolis per la 3^ giornata di ritorno(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 18:26:00 GMT)

DIRETTA / Teramo Vicenza (risultato live 1-1) info streaming video e tv : Pareggio su calcio di rigore! : Diretta Teramo Vicenza info streaming video e tv: la Serie C ricomincia; probabili formazioni, orario e risultato live della partita allo stadio Bonolis per la 3^ giornata di ritorno(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 18:03:00 GMT)

DIRETTA / Teramo Vicenza (risultato live 1-0) info streaming video e tv : Rete di Bacio Terracino! : DIRETTA Teramo Vicenza info streaming video e tv: la Serie C ricomincia; probabili formazioni, orario e risultato live della partita allo stadio Bonolis per la 3^ giornata di ritorno(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 17:42:00 GMT)

DIRETTA / Teramo Vicenza (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Palo colpito da Alimi! : Diretta Teramo Vicenza info streaming video e tv: la Serie C ricomincia; probabili formazioni, orario e risultato live della partita allo stadio Bonolis per la 3^ giornata di ritorno(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 17:15:00 GMT)

DIRETTA / Teramo Vicenza (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Fumogeni nell'area di Lewandowski : DIRETTA Teramo Vicenza info streaming video e tv: la Serie C ricomincia; probabili formazioni, orario e risultato live della partita allo stadio Bonolis per la 3^ giornata di ritorno(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 16:58:00 GMT)

DIRETTA / Teramo Vicenza (risultato live 0-0) info streaming video e tv : in campo - si gioca! : DIRETTA Teramo Vicenza info streaming video e tv: la Serie C ricomincia; probabili formazioni, orario e risultato live della partita allo stadio Bonolis per la 3^ giornata di ritorno(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 16:22:00 GMT)

RISULTATI SERIE C / Classifiche aggiornate - DIRETTA gol live score : il caso Vicenza (22^ giornata) : RISULTATI SERIE C: Classifiche aggiornate, diretta gol live score dei gironi A, B e C. Dopo la sosta torna il campionato della terza divisione: le partite di sabato 20 gennaio sono 11(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 10:34:00 GMT)

Padova Vicenza/ Streaming video e DIRETTA Sportube.tv : si gioca? Gara a rischio per lo sciopero ospite : diretta Padova Vicenza: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live. La partita di Coppa Italia Serie C è a rischio per lo sciopero dei calciatori ospiti(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 10:07:00 GMT)

Padova Vicenza/ Streaming video e DIRETTA Sportube.tv : probabili formazioni - orario e risultato live : diretta Padova Vicenza: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca all'Euganeo per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 04:30:00 GMT)

DIRETTA / Gubbio Vicenza (risultato finale 1-1) streaming video Sportube : termina in parità al Barbetti : DIRETTA Gubbio Vicenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della gara valida per la 20^ giornata di Serie C 2017/2018(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 16:08:00 GMT)

DIRETTA / Gubbio Vicenza (risultato live 1-0) streaming video Sportube : fine primo tempo : DIRETTA Gubbio Vicenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della gara valida per la 20^ giornata di Serie C 2017/2018(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 15:06:00 GMT)