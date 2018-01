Diretta Sassari Torino 92-80 streaming video e tv | risultato finale | fine gara!

Diretta / Sassari Juventus Utena : streaming video e tv - parla Pasquini. Orario (Champions League) : Diretta Sassari Juventus Utena streaming video e tv, Orario , risultato live della partita di basket. Speranze al lumicino in Champions League per i sardi(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 17:40:00 GMT)

Sassari Juventus Utena/ Streaming video e Diretta tv - orario - risultato live (basket Champions League) : diretta Sassari Juventus Utena Streaming video e tv, orario , risultato live della partita di basket. Speranze al lumicino in Champions League per i sardi(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 08:46:00 GMT)

Diretta / Cantù-Sassari (risultato finale 102-96) info streaming video e tv : la spuntano i padroni di casa : Diretta Cantù Sassari, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDesio ed è valida per la sedicesima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 22:30:00 GMT)

Diretta / Cantù-Sassari (risultato live 86-86) info streaming video e tv : supplementari! : DIRETTA Cantù Sassari, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDesio ed è valida per la sedicesima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 22:08:00 GMT)

Diretta / Cantù-Sassari (risultato live 57-68) info streaming video e tv : gli ospiti allungano : Diretta Cantù Sassari, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDesio ed è valida per la sedicesima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 21:43:00 GMT)

Diretta / Cantù-Sassari (risultato live 41-41) info streaming video e tv : parità : DIRETTA Cantù Sassari, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDesio ed è valida per la sedicesima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 21:03:00 GMT)

Diretta / Cantù-Sassari (risultato live 21-24) info streaming video e tv : ospiti avanti di 3 punti : Diretta Cantù Sassari, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDesio ed è valida per la sedicesima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 20:43:00 GMT)

Diretta / Cantù Sassari (0-0) info streaming video e tv : risultato live - palla a due (basket Serie A1) : DIRETTA Cantù Sassari , info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDesio ed è valida per la sedicesima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 20:09:00 GMT)

Diretta / Cantù Sassari info streaming video e tv : così all'andata - orario (basket Serie A1) : Diretta Cantù Sassari , info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDesio ed è valida per la sedicesima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 17:48:00 GMT)

Cantù Sassari/ Info streaming video e Diretta tv : orario e risultato live (basket Serie A1) : diretta Cantù Sassari , Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDesio ed è valida per la sedicesima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 09:30:00 GMT)

Diretta / Monaco Sassari (risultato finale 87-55) : ko per i sardi! Streaming video e tv (Champions League) : Diretta Monaco Sassari: Streaming video e tv, orario, risultato live. In Champions League di basket difficile trasferta monegasca per la Dinamo (oggi 16 gennaio)(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 20:34:00 GMT)