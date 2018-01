Diretta Gigante Lenzerheide | vittoria di Tessa Worley! Risultato Coppa del Mondo sci

LIVE Sci alpino - Gigante Lenzerheide 2018 in Diretta : trionfa Worley davanti a Rebensburg e Hrovat. Brignone nona - Bassino fuori : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante di Lenzerheide, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018. È l’ultima gara tra le porte larghe prima di PyeongChang 2018 e per questo sarà ancor più importante. La favorita ha, come sempre, un solo nome: Mikaela Shiffrin. L’americana ha saltato la combinata ma ha voglia di riscatto, dopo due uscite consecutive. In tante, però, cercheranno di batterla. Su tutte le ...

LIVE Sci alpino - Gigante Lenzerheide 2018 in Diretta : Worley in testa dopo la prima manche - Brignone terza - Moelgg e Goggia fuori. Shiffrin indietro! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante di Lenzerheide, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018. È l’ultima gara tra le porte larghe prima di PyeongChang 2018 e per questo sarà ancor più importante. La favorita ha, come sempre, un solo nome: Mikaela Shiffrin. L’americana ha saltato la combinata ma ha voglia di riscatto, dopo due uscite consecutive. In tante, però, cercheranno di batterla. Su tutte le ...

LIVE Sport Invernali - Diretta 27 gennaio : Worley in testa in gigante - Brignone terza - fuori Moelgg e Goggia. Moioli prima in qualificazione! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di sabato 27 gennaio. Sarà una giornata ricca di avvenimenti, come sempre, da vivere insieme! È il penultimo weekend di gare prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, per cui sarà davvero interessante verificare le ultime prestazioni prima della verifica definitiva sulle nevi coreane. Seguiremo lo sci alpino, con la squadra azzurra che ha ambizioni importanti nella ...

Sci alpino - Gigante Lenzerheide 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : Oggi, a Lenzhereide, in Svizzera, è il turno del Gigante femminile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018. Federica Brignone, Manuela Moelgg, Marta Bassino e Sofia Goggia compongono il quartetto dei sogni azzurro che proverà a centrare l’ennesimo podio consecutivo in Gigante femminile, dove l’Italia sale sul podio ininterrottamente, Mondiali compresi, dal 7 gennaio 2017. I nomi delle avversarie più temibili sono ...

Diretta/ Slalom gigante Plan de Corones : vince la Rebensburg - la Bassino quarta : è stata una liberazione : Diretta Slalom gigante femminile Plan de Corones, info streaming video e tv. Occhi puntati su Federica Brignone, vincitrice in carica sull'Erta: Goggia assente annunciata. (Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 16:35:00 GMT)

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Kronplatz 2018 in Diretta : Federica Brignone eccellente terza! Vittoria di Rebensburg - quarta Bassino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi della località italiane andrà in scena una delle ultime prove tecniche prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, ormai lontane meno di tre settimane. Si preannuncia un grande spettacolo su una pista davvero molto complicata e di difficile interpretazione. L’Italia si affida soprattutto a ...