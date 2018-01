Di Maio | esclusi possibili voltagabbana

Rivolta degli esclusi nel M5s - Di Maio riscrive le liste : 'Via chi non convince' : Anche i Cinquestelle alle prese con la difficile composizione delle liste elettorali. Dopo il voto delle parlamentarie il candidato premier riscrive le liste

M5s - esclusi in corsa alcuni candidati dalle liste. E Di Maio annuncia : “Lunedì 29 i candidati per uninominali” : Cambi in corso per le liste M5s nei collegi plurinominali. Come già previsto dal nuovo regolamento, Luigi Di Maio e i vertici, prima del deposito ufficiale degli elenchi, stanno procedendo a fare alcune modifiche. La lista dei candidati di Camera e Senato reperibile sul blog delle stelle -in formato pdf- è cambiata, e non è escluso che altri cambi avvengano nelle prossime ore. Un’operazione di verifica che fa discutere gli esclusi, ma che ...

Gli epurati : Metodo Di Maio esclusi i candidati scomodi : Fuori il medico anestesista con il master, dentro la disoccupata. Fuori l'insegnante attivista, dentro l'avvocato vicino al Pd e lo stripper che ringrazia pubblicamente Di Maio «per aver creduto in me» con un post sulla pagina Facebook con il nome d'arte «Costantino Strapmen» che sta facendo il giro del web: «Non è stato facile superare il filtro di qualità. Io lo dico sempre nelle ...

M5S - Di Maio : 'Voto online tutto ok'. Il deputato Colletti : 'No - alcune esclusioni immotivate' : Non c'è stato bisogno di prorogare il voto online per Davide Casaleggio. E infatti ieri sera a sorpresa le parlamentarie del M5S si sono chiuse nonostante le proteste degli esclusi. Luigi Di Maio si ...

Parlamentarie M5s - polemiche in rete degli esclusi. Ma Di Maio : “Nostre liste partecipate e non bloccate” : Quando manca poco alla chiusura del secondo giorno di votazioni e in attesa di scoprire se le elezioni saranno prorogate di un giorno ancora, continuano le polemiche dei centinaia di esclusi in tutta Italia alle Parlamentarie. Gli iscritti M5s stanno infatti votando per scegliere i candidati che andranno in lista alle prossime elezioni, ma a tenere banco sono soprattutto le lamentele di tutti coloro che, pur avendo i requisiti, non sono stati ...

Lo staff M5s tira dritto : "Parlamentarie valide". A decidere Di Maio con i suoi. E gli esclusi cercano un avvocato per il ricorso : Le chat dei parlamentari M5s sono infuocate. I telefoni dei deputati impegnati nei lavori d'Aula alla Camera non fanno altro che squillare: "A chiamare sono gli esclusi. Vogliono sapere perché non sono stati ammessi alle parlamentarie. Ma io non sono nulla, un motivo ci sarà...", dice uno di loro. Il motivo, per adesso, è chiuso nelle stanze dei vertici grillini, cioè dello staff milanese che per conto di Luigi Di ...

Nel M5S la rivolta degli esclusi : “Epurazioni politiche di Di Maio” : Già pochi minuti dopo le dieci del mattino, il primo commento al post che avvia le parlamentarie sul blog di Beppe Grillo annuncia la valanga: «Non riesco a votare». Poche ore dopo lo sfogo diventa collettivo e si intuisce che anche questa volta la piattaforma Rousseau potrebbe non aver funzionato. Con un sospetto ulteriore che a poco a poco si ins...