e io ci sentiamo continuamente. Anche in queste ore per la gestione delle liste di candidati che stiamo decidendo insieme". Così il candidato premier M5S, Di. "Il nostro Movimento senza Beppe non non può esistere-ha aggiunto-faremo insieme campagna elettorale".E smentisce tensioni interne:"Pubblicheremo insieme alle liste definitive anche i dati delle Parlamentarie","Non avremo paracaduti in giro per l'Italia",assicura. "Ci saranno sorprese-aggiunge-professionisti dell'università e della ricerca".(Di sabato 27 gennaio 2018)