David Zard | quando svelò a Il Tempo il segreto dei suoi successi internazionali

Morto David Zard il produttore che ha portato i concerti negli stadi : David Zard non c’è più. Passerà alla storia per tanti successi. E’ stato il produttore discografico che per primo ha portato i concerti negli stadi italiani. L’organizzatore di eventi ha legato il suo nome ai tour delle più grandi star…Continua a leggere →

Addio a David Zard - il produttore che portò in Italia i grandi del rock : È morto questa mattina all'Ospedale Gemelli di Roma David Zard , leggendario produttore discografico, impresario e organizzatore di concerti di origine libica. Zard , nato a Tripoli il 6 gennaio del 1943 da una famiglia di religione ebraica, si è spento a 75 anni dopo una lunga malattia. Zard è il produttore che per primo ha portato i concerti negli stadi Italia ni. Il suo nome è legato ai tour delle più grandi star della musica internazionale, ...

Morto David Zard - per 40 anni 'mago' della musica in Italia : Molto più recente - è del 2013 - l'altra grande produzione 'Romeo e Giulietta, ama e cambia il mondo ', che lo stesso Zard definiva "uno spettacolo teatrale folle". Tornando indietro nel passato, ...

David ZARD/ Morto a 75 anni il produttore discografico : ha portato in Italia i concerti negli stadi : DAVID ZARD : è Morto a 75 anni il produttore discografico nato a Tripoli che ha allargato all' Italia la pratica dei concerti negli stadi . Collaborazioni con Michael Jackson e Madonna(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 15:38:00 GMT)

Morto David Zard : addio allo storico produttore discografico che portò Michael Jackson in Italia : Morto David Zard . Il produttore discografico e impresario si è spento all'Ospedale Gemelli di Roma dopo lunga malattia all'età di 75 anni. Aveva portato in Italia alcuni dei nomi più importanti della musica internazionale e Italia na, con collaborazioni con Riccardo Cocciante e Gianna Nannini. Con Riccardo Cocciante, l'impresario scomparso a Roma il 27 gennaio ha portato il musical Notre Dame de Paris, di cui esistono ancora delle repliche ...

È morto il noto impresario musicale David Zard : aveva 75 anni : David Zard, produttore discografico e impresario musicale italiano, è morto a Roma a 75 anni. Zard è noto soprattutto per aver organizzato i concerti italiani dei Genesis, Lou Reed, Cat Stevens, Bob Dylan, Madonna, Pink Floyd, Michael Jackson e dei Rolling The post È morto il noto impresario musicale David Zard: aveva 75 anni appeared first on Il Post.