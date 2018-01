: Morto a Roma David Zard, organizzatore dei maggiori concerti in Italia - Cultura & Spettacoli -… - IDACOLIA : Morto a Roma David Zard, organizzatore dei maggiori concerti in Italia - Cultura & Spettacoli -… - Dreamhunter72 : RT @SusannaPacini: Addio David Zard..grazie per le meravigliose opere che ci hai regalato!!! Rip #DavidZard - LelaScorpion92 : RT @SpettacoloNews1: Addio David Zard: la musica piange un grande personaggio - - Lexie_The_Queen : RT @HuffPostItalia: David Zard, è morto il produttore discografico italiano - bista92 : RT @HuffPostItalia: David Zard, è morto il produttore discografico italiano -

(Di sabato 27 gennaio 2018) E'a Romae organizzatore di alcuni dei più grandi concerti degli ultimi decenni. Si è spento intorno alle 13 all'ospedale Gemelli dopo una lunga malattia. Lascia una moglie e un figlio. Aveva appena compiuto 75 anni.è stato protagonista della scena musicale e teatrale italiana per oltre quaranta anni. Tra i suoi successi 'Notre dame de Paris' che decise di portare in Italia con Riccardo Cocciante nel 2002. Un kolossal, ispirato al romanzo di Victor Hugo, visto da due milioni e mezzo di spettatori solo nella versione italiana, con quasi mille repliche. E' del 2013, invece, l'altra grande produzione 'Romeo e Giulietta, ama e cambia il mondo', che lo stessodefinì: "uno spettacolo teatrale folle".Già molti anni prima, alla fine degli anni '70,mise in scena La Carovana del ...