Dalla Spagna | ' La Roma preferisce Aleix Vidal a Deulofeu'

Calcio e diritti TV - Dalla Spagna una nuova lezione all'Italia Video : Un'offerta da 950 milioni più royalties, la più vicina al miliardo di euro auspicato da Carlo Tavecchio. Se la #Serie A italiana ha riacquistato valore monetario, però, non è certamente merito delle emittenti di casa nostra. Come avevamo ampiamente previsto [Video], l'agenzia spagnola Mediapro potrebbe spuntarla nella corsa ai #diritti tv del massimo campionato per il triennio 2018/2021 e, in fin dei conti, a questi livelli conta solo il denaro. ...

Dalla Spagna : il Real Madrid ha tesoretto di 300 milioni per Neymar : Il Real Madrid ha pronti 300 milioni per Neymar. Lo riporta oggi lo spagnolo 'Marcà, secondo cui Florentino Perez, ha già messo in moto una rivoluzione in vista della prossima estate. Il percorso fin ...

Dalla Spagna : 'Anche la Fiorentina su Aleix Vidal' : BARCELLONA - Altre sirene italiane per Aleix Vidal . Se ieri il ds giallorosso Monchi ha confermato fra le righe l'interesse della Roma per l'esterno in uscita dal Barcellona , secondo il ' Mundo ...

Calciomercato Napoli e Roma : Deulofeu - le ultime Dalla Spagna : ... Monchi lo ha già avuto al Siviglia Calciomercato Napoli Roma Deulofeu / Duello Napoli-Roma per Gerard Deulofeu : secondo quanto si legge in Spagna sulle pagine di 'Sport', il motivo per cui la ...

Calciomercato Inter - Per Rafinha manca solo l'ufficialità : Dalla Spagna svelate cifre e modalità dell'operazione : Calciomercato Inter, secondo 'Mundo Deportivo' Rafinha avrebbe detto sì ai nerazzurri, mancherebbe solo l'ufficialità: ecco cifre e modalità dell'operazione Affare concluso. Rafinha Alcantara è un ...

Calciomercato - Dalla Spagna : 'Barca - rinnovo vicino anche per Sergi Roberto' : ROMA - Continuano i rinnovi in casa Barcellona . Dopo Piqué , il prossimo nella lista dovrebbe essere Sergi Roberto : secondo la stampa spagnola c'è già l'intesa per firmare. Come il compagno Piqué, ...

Dalla Spagna – Deulofeu al Napoli - c’è l’accordo con il Barcellona : Gerard Deulofeu potrebbe vestire a breve la maglia azzurra del Napoli. L’attaccante spagnolo, secondo quanto si apprende da RAC, dopo l’accordo arrivato tra il Barcellona e il club di De Laurentiis di 17 milioni di euro, sarebbe ad un passo. Dopo il no incassato per Simone Verdi, la società partenopea ha cambiato obiettivo puntando tutto […] L'articolo Dalla Spagna – Deulofeu al Napoli, c’è l’accordo con il ...

Dalla Spagna - ultimatum Inter per Rafinha : '35 milioni o niente' : ROMA - L' Inter è disposta a pagare non più di 30-35 milioni, il Barcellona ne chiede 40 fissi più 5 legati a vari bonus. Secondo il ' Mundo Deportivo ' sono queste le posizioni dei due club in merito ...

Dalla Spagna : 'Offerta shock del Real Madrid : CR7 più soldi per Neymar' : Madrid (Spagna) - Cristiano Ronaldo e soldi per Neymar : è il clamoroso piano di mercato che Florentino Perez , avrebbe in mente di mettere in pratica la prossima estate per portare al Bernabeu il ...

Clamoroso Dalla Spagna : 'Neymar-Real Madrid - la contropartita è Cristiano Ronaldo' : ROMA - La notizia clamorosa arriva dalla Spagna e precisamente da 'El Larguero', il programma dell'emittente Cadena Ser. Il Real Madrid fa sul serio per Neymar e Florentino Perez , per provare a ...

Bomba Dalla Spagna - Real Madrid pronto a fare follie per Neymar : offerta shock : Il Real Madrid in questo mercato di gennaio non dovrebbe compiere operazioni ma in estate i ‘Blancos’ hanno intenzione di mettere a segno quello che sarebbe il colpo del secolo. Florentino Perez, infatti, vorrebbe strappare al Psg niente meno che Neymar, prelevato dal club parigino in estate dal Barcellona per 222 milioni di euro. Secondo quanto riportato da ‘Marca’, gli ultimi insuccessi della squadra guidata da ...

Dalla Spagna – Napoli su Alvaro Garcia : Il Napoli sfoglia la margherita in attesa di capire chi sarà il nuovo esterno che De Laurentiis metterà a disposizione di Sarri. È infatti chiaro che l’obiettivo principale di calciomercato della dirigenza azzurra sia quello di assicurare all’allenatore toscano un esterno d’attacco in grado di dare fiato in particolar modo al sempre presente Josè Maria Callejon. Continua la […] L'articolo Dalla Spagna – Napoli su Alvaro Garcia ...

Dalla Spagna - 'Il Real Madrid ha in testa Neymar' : Madrid - Il mondo Real ha un'idea in testa da mesi che si sta trasformando quasi in un'ossessione. Riportare Neymar in Spagna, ma alla casa blanca, è una volontà che secondo l'edizione di oggi di ...