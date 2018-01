: RT @HuffPostItalia: Cuperlo rinuncia alla candidatura a Sassuolo: "Meglio un altro più radicato di me" - Carmelo_M86 : RT @HuffPostItalia: Cuperlo rinuncia alla candidatura a Sassuolo: "Meglio un altro più radicato di me" - clmmrt75 : RT @HuffPostItalia: Cuperlo rinuncia alla candidatura a Sassuolo: "Meglio un altro più radicato di me" - bari_times : Gianni Cuperlo rinuncia alla candidatura a Sassuolo - laltraguanciama : RT @fattoquotidiano: Pd a pezzi sulle liste. Cuperlo rinuncia a seggio LEGGI: - sadape54 : RT @fattoquotidiano: Pd a pezzi sulle liste. Cuperlo rinuncia a seggio LEGGI: -

(Di sabato 27 gennaio 2018) Gianniannuncia su Fb direnel collegio di, in dissenso per la scelta del suo collegio, ritenendo che siache sia candidato qualcuno "piùdi me" sul territorio"."Vivrò la campagna elettorale con tutto l'impegno e la passione che ho. Chiederò un voto per il Pd e la sua coalizione perché davanti - aggiunge- abbiamo una destra pericolosa e arginarla è un dovere morale. Lo chiederò anche per ricostruire un centrosinistra oggi diviso e non accetterò mai una campagna fratricida nel nostro campo".Racconta come ha appreso della scelta del suo partito. "PartecipandoDirezione del Pd, alle tre del mattino e con un sms di avviso di qualche minuto - racconta il leader di sinistradem - mi sono trovato candidato nel collegio di. Ho scoperto di non essere l'unica figura ...