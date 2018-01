Cristiano Ronaldo | Voglio restare qui Amo il Real Madrid

Cristiano Ronaldo e la Champions League : Il Portogallo non parte favorito per la vittoria della Coppa del Mondo, ma siamo una squadra competitiva. Ce la metteremo tutta per arrivare fino in fondo. Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore ...

Real Madrid - Cristiano Ronaldo : 'Se vinciamo la Champions altra stagione incredibile' : Non è certamente un gran momento quello che sta vivendo il Real Madrid, in grave crisi di gioco e di risultati. La squadra di Zinedine Zidane è addirittura a 19 punti dal Barcellona, seppur con una ...

Real Madrid - addio a Cristiano Ronaldo solo se arriva Neymar : Real Madrid, addio a Cristiano Ronaldo solo se arriva Neymar Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Real Madrid, addio A Cristiano Ronaldo – Tiene decisamente banco a Madrid la questione legata al futuro di Cristiano Ronaldo. CR7 VIA solo SE arriva IL BRASILIANO Il fuoriclasse portoghese sembra ogni giorno di più lontano dal Real, ma secondo indiscrezioni ...

Cristiano Ronaldo lascerà il Real Madrid? Solo in un caso… il punto su CR7 : Cristiano Ronaldo vuole davvero lasciare il Real? Allora deve tifare per l’arrivo di Neymar a Madrid. Secondo la stampa spagnola stanno cosi’ le cose. Il fuoriclasse portoghese vuole tornare al Manchester United, ma Florentino Perez lo lascera’ partire Solo se avra’ la certezza di trovare un sostituto degno, un altro fuoriclasse gia’ individuato nel brasiliano del Psg. Il problema e’ che Nasser Al Khelaifi ...

Real Madrid - una cena per 'ritrovare' Cristiano Ronaldo : Il Real Madrid domenica scorsa ha travolto 7-1 il Deportivo La Coruna, interrompendo una serie negativa in Liga che durava da tre giornate. A chiudere i conti ci ha pensato la doppietta di Cristiano ...

Calcio - Nations League 2019 : effettuato il sorteggio. Italia con il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Polonia. Tutti i gironi : Si è svolto il sorteggio della Nations League 2019, nuova competizione organizzata dalla UEFA con l’obiettivo di aumentare il numero di partite con una posta in palio importante riducendo così le amichevoli. Le squadre sono state divise in quattro Serie (Leghe) in base al loro valore (ranking) in modo che possano giocare contro squadre più o meno dello stesso livello. Questo torneo garantirà anche dei pass per gli Europei 2020. Ogni Serie ...

Gol - fallo e sangue : Cristiano Ronaldo è da horror anche in infermeria - il VIDEO del profondo taglio sul suo volto : Cristiano Ronaldo esce sanguinante dopo il gol a causa di un'entrataccia da parte del difensore del Deportivo La Coruna: ecco cosa è successo in infermeria Il fallo del difensore del Deportivo La ...

Cristiano Ronaldo - spunta un nuovo video : ecco le immagini del taglio : TORINO - Le immagini della sua uscita dal campo con il volto insanguinato e lo smartphone usato come uno specchio hanno fatto il giro del mondo. Il giorno dopo Real Madrid-Deportivo La Coruna , sui ...

Cristiano Ronaldo ferito - un selfie da 100 milioni di euro : «Telefono, telefono delle mie brame, sono ancora il più bello del reame?». Sì Cristiano, sei ancora il Ronaldo che conosciamo, anche con tre punti in più. Tre punti in classifica (il suo Real ha vinto segnando 7 reti) e tre in faccia. I secondi sono punti di sutura. Colpendo di testa il pallone nel suo secondo gol al Deportivo La Coruna il portoghese del Real Madrid non ha preso solo la palla, ma anche una scarpata dal difensore Fabian Scharf. ...

Cristiano Ronaldo/ Video : ferita al volto - controlla con lo smartphone la ferita : Cristiano Ronaldo, Video: ferita al volto, controlla con lo smartphone la ferita in occasione del gol del 6-1 con cui il Real Madrid ha travolto il Deportivo La Coruna(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 10:15:00 GMT)

Cristiano Ronaldo a Del Piero : 'Tu lo sai - alla Juve...' : Intervistato per Sky Sport da Alessandro Del Piero , Cristiano Ronaldo , campione del Real Madrid, ha detto la sua sui miglioramenti anche quando è invecchiato oltre i 30 anni: 'Tu lo sai Alessandro, alla Juve sei stato ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 21 gennaio in DIRETTA : Rafinha atterrato Milano - Dzeko verso il Chelsea - Cristiano Ronaldo in rotta con il Real Madrid? : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di domenica gennaio. Vi aggiorneremo in tempo Reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, sabato 20 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 22.56 GENOA ...

Cristiano Ronaldo ferito si specchia nel cellulare per vedere i 'danni' : Per la cronaca, il bomber delle merengues ha segnato una doppietta (dopo un'insolita astinenza da reti) e il Real Madrid ha vinto per 7-1.

Clamoroso Cristiano Ronaldo - taglio sul viso poi prende il cellulare e si specchia [FOTO] : Il Real Madrid prova ad uscire dalla crisi, netto successo nella gara della Liga Spagnola contro il Deportivo La Coruna nonostante l’iniziale svantaggio, vittoria per 7-1 che non lascia repliche, la squadra di Zinedine Zidane mantiene il quarto posto. Ma la partita verrà anche ricordata per un episodio Clamoroso che riguarda l’attaccante Cristiano Ronaldo, il portoghese ha subito una forte botta alla testa, la reazione del calciatore ...