Cremona | uccide la moglie e un bambino con una mannaia | in carcere | ' Voglio morire'

Uccide la moglie a colpi di mannaia e massacra un bimbo di 3 anni. Cremona sotto choc : Siamo nel quartiere Zaist, a Cremona, in via Fatebenefratelli 1. Qui si è svolto un massacro che nessuno si aspettava, da fuori alla finestra una tovaglia gialla, piena di colore, mentre all’interno macchie di sangue che raccontano una fine atroce per una donna e un piccolo bambino di 3 anni. Ieri mattina è morta così una donna di 46 anni, Chen Aizhu, e un bambino di 3 anni, Wen Jun Ye. La follia omicida ha colpito Wu Yongqin, 50 anni, ...

Cremona - cinese uccide la moglie e un bambino di tre anni a colpi di mannaia : Il duplice omicidio è avvenuto nella casa della coppia. Oltre alla moglie l'uomo ha ucciso anche il figlio di un'amica. Illeso invece il figlio 12enne dei due. L'uomo è stato visto dai vicini mentre picchiava la donna, accasciata a terra sul balcone.

Cremona - uccide la compagna e un bimbo di tre anni a colpi di mannaia : Ha ucciso a colpi di mannaia la compagna e ha ferito gravemente alla testa un bambino di tre anni. L’omicidio è avvenuto mercoledì mattina intorno alle 10 nell’appartamento di una coppia cinese, in via Fatebenefratelli, a Cremona. Dalle prime ricostruzioni, l’uomo, di 51 anni, avrebbe colpito la donna dopo una violenta lite. Il bimbo, figlio di un’amica, è stato trovato agonizzante accanto al corpo senza vita della donna, ...

