Coppa del mondo | Innerhofer precede Mayer e Paris nella seconda prova della discesa a

Slalom gigante Lenzerheide/ Streaming video e diretta tv - orario - risultato live (Coppa del Mondo sci donne) : diretta gigante Lenzerheide Streaming video e tv: orario, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci, tra le favorite ci sono anche le azzurre(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 00:21:00 GMT)

Scherma - Coppa del Mondo spada : primo podio per Cimini : ROMA - Ad Heidenheim brilla la stella di Gabriele Cimini . Lo spadista pisano dell'Esercito, classe 1994, conquista il terzo posto salendo per la prima volta in carriera su un podio in una tappa di ...

Cimini 3° a Heidenheim - per lo spadista azzurro primo podio in Coppa del Mondo : Cimini, dopo i successi in ambito under20, ha atteso l'edizione 2018 della gara di Heidenheim per far brillare la sua stella su un podio di Coppa del Mondo. L'exploit arriva al termine delle due ...

Scherma - Coppa del Mondo Heidenheim 2018 : Gabriele Cimini sale per la prima volta sul podio! L’azzurro è terzo - successo di Kazuyasu Minobe : Grande sorpresa in casa Italia ad Heidenheim dove si svolge una tappa della Coppa del Mondo di spada. Infatti sulle pedane tedesche arriva una straordinaria prestazione del 23enne Gabriele Cimini che chiude il torneo al terzo posto, salendo così per la prima volta in carriera sul podio del massimo circuito internazionale. Lo spadista toscano è stato la grande rivelazione di questa giornata: infatti è riuscito ad arrivare fino in semifinale ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Hoogerheide 2018 : Mathieu Van Der Poel vuole il settimo successo. L’Italia punta su Alice Maria Arzuffi e Eva Lechner : La Coppa del Mondo di Ciclocross arriva alla conclusione e l’ultima tappa stagionale si svolgerà domenica a Hoogerheide (Olanda). Un appuntamento chiave soprattutto in vista dei Mondiali, che si terranno a Valkenburg il 3 e 4 febbraio. Andiamo quindi ad analizzare cosa ci offrirà questo fine settimana di Ciclocross. Al maschile tutti i riflettori saranno puntati ancora una volta sull’olandese Mathieu Van Der Poel. Il campione europeo sta ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Watabe suona la carica e trionfa a Seefeld! Sul podio Riiber e Riessle - grande rimonta per Pittin : Akito Watabe suona la carica a Seefeld e torna prepotentemente in corsa per la vittoria della Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica. Il giapponese ha trionfato nella prima Gundersen del Nordic Combined Triple, superando in volata il norvegese Jarl-Magnus Riiber e tagliando il traguardo con appena 5 decimi di vantaggio sull’atleta scandinavo, che aveva dominato nel segmento di salto dal trampolino normale HS109, salvo farsi ...

Combinata Lenzerheide : vince Holdener - seconda Marta Bassino! - Coppa del Mondo sci - : Diretta Combinata Lenzerheide streaming video e tv: risultato della gara di Coppa del Mondo di sci, vince Wendy Holdener, Marta Bassino è seconda.

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Riiber domina dal trampolino di Seefeld davanti a Watabe e Schmid. Si difende bene Alessandro Pittin : Norvegia e Giappone hanno dominato il segmento dal trampolino normale HS109 della prima Gundersen di Seefeld, dove è in scena il Nordic Combined Triple, valido per la sesta tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica. Jarl-Magnus Riiber ha piazzato un salto da 142.4 punti, infliggendo distacchi abissali agli avversari e ponendo una seria ipoteca sulla vittoria della prima gara, che si concluderà con una prova da 5 km sugli sci ...

Coppa del Re - Barcellona-Valencia e Leganes-Siviglia gli accoppiamenti delle semifinali : Barcellona-Valencia e Leganes-Siviglia: sono gli accoppiamenti delle semifinali della Coppa del Re, decretati dal sorteggio che si è svolto poco fa. Le partite d'andata si disputeranno martedì 30 o ...

Sport invernali - Jasey Jay Anderson nella leggenda! RECORD : il più vecchio di sempre a vincere in Coppa del Mondo! A 42 anni trionfa a Bansko : Jasey Jay Anderson ha letteralmente riscritto la storia degli Sport invernali. L’infinito canadese, nato a Montreal il 13 aprile 1975, oggi ha vinto il PGS di Bansko, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di snowboard. Sulle nevi bulgare, il Campione Olimpico di Vancouver 2010 ha dettato ancora legge e così ha conquistato una vittoria nel massimo circuito internazionale alla veneranda età di 42 anni e 319 giorni. Si tratta di un ...

Coppa del Mondo - Bassino seconda nella combinata di Lenzerheide : A due settimane dai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang2018, ancora un podio per l'Italia dello sci alpino grazie alla piemontese Marta Bassino che si piazza seconda (in 2'02"73) nella combinata ...

Coppa del Mondo - Coratti ancora sul podio : terzo nel PGS di Bansko davanti a Felicetti : Nel PGS maschile di Bansko, in Bulgaria, Edwin Coratti si aggiudica la 'finalina' tutta italiana con Mirko Felicetti e sale ancora una volta sul podio di una gara di Coppa del Mondo di snowboard. Per Coratti, infatti, si tratta del secondo podio stagionale nel PGS (specialità olimpica a PyeongChang2018) e il quarto totale. L'unico rimpianto di giornata è la semifinale persa ...