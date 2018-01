Coppa del Mondo | acuto Paris | 2° ex aequo nella discesa di Garmisch

Sci - Coppa del Mondo : Paris è secondo nella discesa di Garmisch. Vince lo svizzero Feuz : Per lo svizzero, campione del Mondo in carica, è la terza vittoria stagionale dopo quella di Wengen e quella a Lake Louise, in Canada, all'esordio: tra questi tre successi, ha conquistato anche i due ...

Coppa del mondo di sci - Paris secondo a Garmisch. Risultati e classifica : ...Fill +0.49 7) Dressen +0.53 8) Mayer +0.64 9) Roger +0.83 10) Sander +1.06 classifica di specialità 1) Feuz 542 2) Svindal 447 3) Paris 334 4) Dressen 301 5) Kriechmayr 255 classifica Coppa del mondo ...

Snowboardcross - Michela Moioli : “Che rivincita a Bansko - potevo anche vincere. Leader di Coppa del Mondo - senza pressione” : Michela Moioli ha conquistato un prezioso secondo posto nella sprint di Bansko, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di Snowboardcross. L’azzurra ha conquistato anche il primo posto in classifica generale e raggiante ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla Fisi: “Mi sono presa una rivincita su questa pista che lo scorso anno mi aveva fatto dannare, peccato l’errore in partenza nella finale, altrimenti avrei potuto ...

Coppa del Mondo - Moioli ancora sul podio : l'azzurra seconda a Bansko : Moioli, con il secondo posto di oggi passa al comando della Coppa del Mondo di SBX con 4630 punti, davanti alla francese Trespeusch, oggi quarta. La gara maschile è stata vinta da un altro francese, ...

Snowboarcross - Coppa del Mondo 2018 – Michela Moioli in formato olimpico! Seconda a Bansko e prima nella generale. Vincono Bankes e Vaultier : Michela Moioli non scende più dal podio nella Coppa del Mondo di snowboardcross. La lombarda fa addirittura cinque top-3 nelle ultime cinque uscite del massimo circuito internazionale. nella particolare gara sprint di Bansko, in Bulgaria, l’azzurra, miglior tempo nelle qualifiche, non riesce a vincere, ma trova comunque una confortante Seconda piazza, a testimoniare uno stato di forma eccezionale in vista dell’appuntamento più ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Seefeld 2018 : Pellegrino - Laurent e Vuerich avanti nelle qualifiche! Klaebo e Falla dominano : Buone notizie per l’Italia dalle qualificazioni della prova sprint di Seefeld (che prenderà il via alle ore 13.45), valevole per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018. Federico Pellegrino ha ribadito il suo straordinario momento di forma chiudendo alle spalle di uno stratosferico Johannes Hosflot Klaebo, mentre tra le donne ottime prove di Greta Laurent e Gaia Vuerich. Tra gli uomini dominio assoluto del leader della graduatoria ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Seefeld 2018 in DIRETTA. La sprint a skating. In qualificazione secondi Laurent e Pellegrino. Klaebo e Falla dominano. Nei quarti anche Zelger e Vuerich : Ultima prova generale delle Olimpiadi di PyeongChang: nella tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo di Seefeld, in Austria, dove oggi è in programma una sprint a tecnica libera, che non assegnerà le medaglie in Corea del Sud ma darà sicuramente indicazioni sullo stato di forma dei possibili protagonisti della gara olimpica a tecnica classica. Occhi puntati nella gara maschile all’ennesima sfida tra Chicco Pellegrino, pieno di rabbia dopo ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Seefeld 2018 in DIRETTA. La sprint a skating : Laurent seconda in qualificazione. Klaebo domina - Pellegrino si qualifica con il secondo tempo : Ultima prova generale delle Olimpiadi di PyeongChang: nella tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo di Seefeld, in Austria, dove oggi è in programma una sprint a tecnica libera, che non assegnerà le medaglie in Corea del Sud ma darà sicuramente indicazioni sullo stato di forma dei possibili protagonisti della gara olimpica a tecnica classica. Occhi puntati nella gara maschile all’ennesima sfida tra Chicco Pellegrino, pieno di rabbia dopo ...

Slittino - Coppa del Mondo Sigulda 2018 : Eggert-Benecken vincono anche in Lettonia e centrano la Sfera di Cristallo : Una stagione letteralmente dominata dai tedeschi Toni Eggert e Sascha Benecken che vincono la nona gara stagionale e si aggiudicano matematicamente la Coppa del Mondo di Slittino doppio 2018. Dopo un’annata strepitosa, l’ufficialità è arrivata a Sigulda con un’ennesima vittoria senza appello per gli avversari. I campioni del Mondo hanno chiuso con 1:23.364 facendo segnare il miglior tempo nella prima discesa (41.660) ed il ...

