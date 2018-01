Fantacalcio : i Magic Consigli della 22a giornata di Serie A : Ultima giornata prima della fine del calciomercato. In molti fanta-tornei poi sarà tempo di aste. Conviene allora arrivarci con lo slancio dei tre punti. Per farlo, noi proviamo a darvi qualche Magic ...

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 22a giornata : Quagliarella - Chiesa e Mertens. La Top 11 : Consigli Fantacalcio Serie A, le dritte per la 22a giornata: Quagliarella, Chiesa e Mertens. Eccovi i nostri Consigli in vista del prossimo turno del campionato di calcio(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 11:20:00 GMT)

Consigli Fantacalcio 22^ Giornata Serie A 2017-2018 : Dubbi di formazione : Ecco a voi i nostri Consigli Fantacalcio per la 22^ Giornata. Siete in SOS? Bene, questa guida fa al caso vostro. Non vi preoccupate le certezze sono loro… Eccoci di nuovo qui, con i nostri Consigli Fantacalcio. Siamo ormai giunti agli sgoccioli del Calciomercato, e la Serie A, torna di nuovo di campo. In questa Giornata ci sono tante partite bonus, siete sicuri di aver messo la formazione giusta? Andiamo con ordine, e vediamo cosa ...

Consigli Fantacalcio - Il miglior 11 da Schierare per la XXI giornata : ... dove vederla, orario e probabili formazioni Roma, Totti scherza con Dzeko: 'Questo treno va a Londra?' (Video) Dove vedere Sassuolo-Torino, diretta tv e streaming Serie A 21 gennaio 2018 Posticipo ...

Consigli Fantacalcio 21^ Giornata Serie A 2017-2018 : A caccia di bonus : Ecco a voi i nostri Consigli Fantacalcio per la 21^ Giornata. Siete in SOS? Bene, questa guida fa al caso vostro. Non vi preoccupate le certezze sono loro… Eccoci di nuovo qui, con i nostri Consigli Fantacalcio. Riparte la Serie A, dopo la sosta, e lo fa in grande spolvero. Siete pronti a centrare ogni bonus? Andiamo con ordine, e vediamo cosa ci offre la 21^ Giornata di Serie A. Il turno parte con una grande sfida e il primo ...

Consigli asta Fantacalcio : le 10 scommesse da provare in serie A : Si avvicina il momento del ritorno in campo in serie A ma si avvicina anche il momento dell'asta di riparazione del Fantacalcio, appuntamento fisso del mese di gennaio o di inizio febbraio, quando sarà chiuso il calciomercato. In questa sessione ci sono numerosi trasferimenti, giocatori che arrivano dall'estero o che hanno cambiato casacca con la speranza di trovare più spazio. Chi gioca al Fantacalcio può cogliere l'occasione al balzo per ...

Consigli Fantacalcio – ICDF offre i suggerimenti degli esperti : Consigli Fantacalcio - ICDF è un'applicazione che fornisce informazioni e suggerimenti per ottenere i migliori risultati nel gioco del Fantacalcio. L'articolo Consigli Fantacalcio – ICDF offre i suggerimenti degli esperti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Consigli Fantacalcio SERIE A / Le dritte per la 20^ giornata : occhio agli squalificati : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, le dritte per la ventesima giornata: Dybala, Quagliarella e Insigne. Primo turno dell’anno nel massimo torneo calcistico d’Italia, ecco chi schierare(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 13:47:00 GMT)

Fantacalcio : i Magic Consigli di giornata : Benvenuto 2018! Sarà un anno positivo? Intanto vediamo come inizia. Prima giornata nel weekend dell'Epifania. Al Fantacalcio è bene cominciare subito con tre punti, evitando il carbone nella calza. ...