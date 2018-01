Con ROCKSTAR Sfera Ebbasta scala le classifiche italiane

Sfera Ebbasta ci ha racContato tutto (ma proprio TUTTO) del suo nuovo album “Rockstar” : Preparati perché dal 19 gennaio ne sentirai delle belle! È questa la data di uscita di “Rockstar”, il nuovo album di Sfera Ebbasta, prodotto dall’amico e storico collaboratore Charlie Charles. via GIPHY Noi di MTV abbiamo incontrato Sfera pochi giorni prima dell’uscita del disco e, una delle prime domande che gli abbiamo fatto, è stata come si trova a lavorare con un grande amico come Charlie. “Il pregio di ...