Come riapplicare la pasta termica sulla CPU : L’applicazione della pasta termica sulla CPU è essenziale per mantenere il processore ad una temperatura ideale. In questa guida vedremo Come riapplicare la pasta termica dopo la rimozione di un dissipatore di calore dalla CPU. Per altri metodi applicazione, potete trovare alcuni dei migliori metodi per applicare la pasta termica. La pasta termica (o termoconduttiva) è responsabile della conduzione di calore dal processore al dissipatore ...