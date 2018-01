Classifica Coppa del Mondo femminile sci alpino 2018 | la graduatoria dopo Lenzhereide

Coppa del mondo di sci - Paris secondo a Garmisch. Risultati e Classifica : ...Fill +0.49 7) Dressen +0.53 8) Mayer +0.64 9) Roger +0.83 10) Sander +1.06 classifica di specialità 1) Feuz 542 2) Svindal 447 3) Paris 334 4) Dressen 301 5) Kriechmayr 255 classifica Coppa del mondo ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2018 : la graduatoria dopo Schladming. Hirscher torna ad allungare : Marcel Hirscher ha vinto lo spettacolare slalom austriaco di Schladming davanti a Henrik Kristoffersen, allungando sul norvegese sia nella Classifica generale che in quella di specialità. Con il successo odierno, il campione austriaco di fatto ha annullato gli effetti della vittoria del norvegese a Kitzbuehel, aumentando il suo vantaggio a oltre 100 punti in entrambe le classifiche. La Classifica generale della Coppa del Mondo maschile di sci ...

Classifica Coppa del Mondo femminile sci alpino 2018 : la graduatoria dopo Kronplatz. Rebensburg sale al secondo posto ed è prima in gigante : Viktoria Rebensburg ha trionfato nel gigante di Kronplatz. La tedesca è tornata al successo, dopo aver vinto due gare ad inizio stagione, a Sölden e Killington. Una vittoria importante per lei, che si è così ripresa il secondo posto in Classifica generale alle spalle di Mikaela Shiffrin, oggi tornata tra gli umani, finendo fuori nel corso della prima manche. L’americana rimane però in testa alla graduatoria con i suoi 1477 punti, più del ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2018 : la graduatoria dopo Kitzbuehel. Kristoffersen prova ad avvicinarsi a Hirscher : Henrik Kristoffersen ha finalmente ottenuto la sua prima vittoria stagionale. dopo essere stato beffato più volte, il norvegese è riuscito a vincere lo slalom di Kitzbuehel, chiudendo davanti al suo rivale Marcel Hirscher. Lo scandinavo rinforza così il suo secondo posto in Classifica generale, proprio alle spalle dell’austriaco, provando a rilanciare la sua rimonta. Il cannibale può però comunque contare su oltre 100 punti di ...

Classifica generale Coppa del Mondo Biathlon 2018 : Martin Fourcade vince e allunga a +54 su Johannes Boe - Hofer sempre ottavo : Vittoria di capitale importanza quella della 15km con mass start di Anterselva per il campione del Mondo in carica Martin Fourcade. Il francese, infatti, con questo successo allunga in Classifica sul diretto rivale, il norvegese Johannes Boe che, solo sesto oggi, si ritrova ora a -54 dalla vetta. In terza posizione resiste lo sloveno Jakov Fak che vede avvicinarsi il russo Anton Shipulin a sole 7 lunghezze. Fak rispetto alla seconda posizione, ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018 : la graduatoria dopo Cortina. Weirather supera Sofia Goggia al secondo posto dietro Shiffrin : Lara Gut è tornata alla vittoria in Coppa del Mondo trionfando nel superG di Cortina. La svizzera ha preceduto al traguardo Johanna Schnarf, che ha trovato un podio preziosissimo, davanti all’austriaca Nicole Schmidhofer. Una gara che non sposta gli equilibri in testa alla Classifica generale, con Mikaela Shiffrin saldamente al comando, ma con Tina Weirather che ha rubato il secondo posto a Sofia Goggia, anche oggi uscita di pista. In ...

Sci di fondo - Classifica maschile Coppa del Mondo 2018 : allunga nuovamente il norvegese Johannes Klaebo : allunga in vetta Johannes Klaebo: il norvegese scappa via nella classifica maschile di Coppa del Mondo di sci di fondo. Dopo il secondo posto odierno infatti il suo vantaggio sul connazionale Martin Sundby sale a 137 punti. Resta terzo l’elvetico Dario Cologna, ora però con un ritardo di 205 punti. Dieci lunghezze conquistate oggi da Francesco De Fabiani, sei da Maicol Rastelli. classifica maschile (Top 10) 1 Johannes Hoesflot Klaebo ...

Classifica generale Coppa del Mondo femminile Biathlon 2018 : tra Kaisa Makarainen e Anastasiya Kuzmina ci sono appena 15 punti - Wierer ancora al terzo posto : La spettacolare 12,5km mass start di oggi ci propone una Classifica della Coppa del Mondo di Biathlon quanto mai equilibrata. La slovacca Anastasiya Kuzmina, infatti, con il secondo posto oderno si porta ad appena 15 lunghezze dalla capofila, la finlandese Kaisa Makarainen. Quest’ultima, grazie ad una rimonta rabbiosa nel finale, conquista punti pesanti e mantiene un minimo di margine sulla prima rivale diretta. Al terzo posto assoluto ...

Sci di fondo - Classifica femminile Coppa del Mondo 2018 : allunga la norvegese Heidi Weng : allunga in classifica generale di Coppa del Mondo di sci di fondo femminile la norvegese Heidi Weng, che, con il podio odierno, porta il margine sulla connazionale Ingvild Oestberg a 167 punti. Sfonda il muro dei 400 il vantaggio sulla terza classificata: la statunitense Jessica Diggins è ormai distante 402 lunghezze. classifica femminile (Top 10) 1 Heidi Weng (Norvegia) 1254 2 Ingvild Flugstad Oestberg (Norvegia) 1087 3 Jessica Diggins (USA) ...

Combinata nordica - Classifica Coppa del Mondo 2017-2018 : Jan Schmid vola via e pregusta la sfera di cristallo - Akito Watabe scavalca Johannes Rydzek : Jan Schmid spicca il volo e mette una seria ipoteca sulla conquista della Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica. Con il successo a Chaux-Neuve, il norvegese ha incrementato ulteriormente il suo vantaggio ed ora guida la Classifica generale con 583 punti, ben 138 in più rispetto al giapponese Akito Watabe, oggi sconfitto in volata, e 144 sul tedesco Johannes Rydzek, che ha perso una posizione a causa dell’odierno ottavo posto in ...

Classifica generale Coppa del Mondo Biathlon 2018 : Martin Fourcade rimane in vetta - ma Johannes Boe si porta a soli 32 punti : La vittoria odierna, ottava stagionale, lancia il norvegese Johannes Boe sempre più in scia al campione del Mondo in carica, il francese Martin Fourcade, distante appena 32 punti. Alle loro spalle, il vuoto, con la terza posizione dello sloveno Jakov Fak lontana anni luce, esattamente 304 punti. Tutta la Coppa del Mondo di Biathlon 2018 è stata un discorso a due Boe-Fourcade e la graduatoria lo conferma in maniera inequivocabile. Il primo dei ...

Classifica generale Coppa del Mondo sci alpino maschile 2018 : la graduatoria dopo la discesa di Kitzbuehel. Primo Hirscher - Svindal mantiene la vetta in specialità : Thomas Dressen ha vinto la discesa sulla Streif di Kitzbuehel. Il tedesco ha stupito tutti centrando la sua prima vittoria in Coppa del Mondo. Al termine delle prove veloci in terra austriaca in vetta alla Classifica generale c’è sempre Marcel Hirscher, che domani scenderà in pista per lo slalom. Al secondo posto c’è il norvegese Henrik Kristoffersen, davanti al connazionale Aksel Lund Svindal. Quest’ultimo è riuscito a ...

Classifica generale Coppa del Mondo femminile Biathlon 2018 : ancora davanti Kaisa Makarainen - ma Dorothea Wierer sale a -55 punti dalla finlandese : Grande assembramento in vetta alla Classifica della Coppa del Mondo 2018 di Biathlon per quanto riguarda le donne. Se tra gli uomini da inizio anno vediamo un dominio di due soli atleti (Martin Fourcade e Johannes Boe) tra le donne comanda la finlandese Kaisa Makarainen che sale a quota 544 punti, mentre al secondo posto, distante 21 punti, c’è la slovacca Anastasiya Kuzmina. Al terzo posto, in rimonta, troviamo la nostra Dorothea Wierer a ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2017-2018 : Jan Schmid non si ferma più! Trionfa a Chaux-Neuve e spicca il volo in Classifica! Grande rimonta per Pittin - ma è solo 28° : Jan Schmid non si ferma più. Dopo il trionfo in Val di Fiemme, il norvegese si è preso la scena anche a Chaux-Neuve, tagliando il traguardo davanti a tutti nella Gundersen che assegna punti per la classifica della Coppa del Mondo 2017-2018. Schmid ha costruito la sua vittoria con Grande acume tattico, piazzando un ottimo salto al mattino dal trampolino lungo La Côté Feuillée HS118 e ricucendo pian piano il divario rispetto al giapponese Akito ...