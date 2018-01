Ciro Ascione è morto per un incidente | ma il caso non è chiuso

Il padre di Ciro Ascione : "Voglio la verità sulla morte di mio figlio - chiunque lo ha visto parli" : "Ogni giorno si dice una cosa diversa, non ci credo che è morto così". Salvatore Ascione, il padre di Ciro, non crede all'ipotesi avanzata dagli inquirenti che il figlio Ciro sia

Tragedia d'amore : parla la fidanzata di Ciro Ascione Video : Sono emerse quest'oggi alcune importanti dichiarazioni rilasciate dalla fidanzatina di #Ciro Ascione agli inquirenti. La sua testimonianza è stata fondamentale per incentrare le ricerche verso l'...

Tragedia d'amore : parla la fidanzata di Ciro Ascione Video : Sono emerse quest'oggi alcune importanti dichiarazioni rilasciate dalla fidanzatina di #Ciro Ascione agli inquirenti. La sua testimonianza è stata fondamentale per incentrare le ricerche verso l'epilogo che tutti abbiamo avuto modo di apprendere. Il racconto dell'ultimo pomeriggio insieme I due ragazzini si erano incontrati intorno alle 18.00 nei pressi della stazione di via Toledo per poi dirigersi sul Lungomare di Mergellina [Video] e dunque ...

Tragedia d'amore : parla la fidanzata di Ciro Ascione : Sono emerse quest'oggi alcune importanti dichiarazioni rilasciate dalla fidanzatina di Ciro Ascione agli inquirenti. La sua testimonianza è stata fondamentale per incentrare le ricerche verso l'epilogo che tutti abbiamo avuto modo di apprendere. Il racconto dell'ultimo pomeriggio insieme I due ragazzini si erano incontrati intorno alle 18.00 nei pressi della stazione di via Toledo per poi dirigersi sul Lungomare di Mergellina e dunque nella ...

Ciro Ascione - morto aggrappato al treno in corsa per evitare un rimprovero : Dieci minuti. Possono essere un soffio o un tempo interminabile. In dieci minuti è rinchiusa l'agghiacciante verità sulla morte di Ciro Ascione, il sedicenne di Arzano ritrovato...

"Ciro Ascione è morto cadendo dal treno in corsa" : Ciro Ascione non si sarebbe tolto la vita, ma sarebbe morto in seguito ad una caduta dal treno sul quale viaggiava per tornare a casa, dopo un pomeriggio trascorso con la propria fidanzatina. E' questa la nuova conclusione a cui...

Ciro Ascione è morto cadendo dal treno in corsa : Ciro Ascione non si sarebbe tolto la vita, ma sarebbe morto in seguito ad una caduta dal treno sul quale viaggiava per tornare a casa, dopo un pomeriggio trascorso con la propria fidanzatina. E' questa la nuova conclusione a cui...

Casoria - il 16enne Ciro Ascione è morto aggrappato al treno in corsa per evitare un rimprovero : Dieci minuti. Possono essere un soffio o un tempo interminabile. In dieci minuti è rinchiusa l'agghiacciante verità sulla morte di Ciro Ascione, il sedicenne di Arzano ritrovato lunedì senza vita a ...

Napoli - morto sui binari 16enne scomparso/ Casoria - Ciro Ascione : inquirenti - “vittima di un incidente” : 16enne scomparso a Napoli, trovato morto sui binari della stazione di Casoria: ultime notizie, "Ciro Ascione non si è suicidato". La procura insiste o sull'incidente tragico o sull'omicidio(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 22:23:00 GMT)

Arzano - giallo la morte di Ciro Ascione. Padre : "Lanciato dal finestrino". "No - incidente" : Napoli, 24 gennaio 2018 - E' giallo sulla morte del 16enne di Arzano (Napoli) Ciro Ascione , il cui corpo senza vita è stato trovato a margine dei binari poco prima della stazione di Casoria (Napoli). ...

Arzano - giallo sulla morte di Ciro Ascione. Il padre : "E' stato lanciato dal finestrino" : Napoli, 24 gennaio 2018 - E' giallo sulla morte del 16enne di Arzano (Napoli) Ciro Ascione , il cui corpo senza vita è stato trovato a margine dei binari poco prima della stazione di Casoria (Napoli). ...

Arzano. Il corpo di Ciro Ascione trovato sui binari a Casoria : Stanno versando fiumi di lacrime i familiari e gli amici di Ciro Ascione. Sono passati dall’angoscia per la sua scomparsa avvenuta sabato allo strazio per il suo ritrovamento senza vita sui binari a Casoria. Sono ore di dolore ad Arzano per…Continua a leggere →

Cadavere sui binari a Casoria : è Ciro Ascione - 16enne scomparso. Il padre : «È stato lanciato dal finestrino» : E? di Ciro Ascione, il 16enne di Arzano scomparso da sabato, il corpo trovato oggi pomeriggio sui binari della stazione di Casoria. Il traffico ferroviario era stato sospeso intorno alle 17.00,...

Napoli : cadavere su binari - è il 16enne Ciro Ascione scomparso sabato sera : È stato trovato il corpo senza vita sui binari del treno del 16enne Ciro Ascione di Arzano in provincia di Napoli che era scomparso lo scorso sabato sera e da allora non si erano avute più notizie. Secondo le ultime indiscrezioni, il 16enne è stato immortalato per l'ultima volta alla stazione di piazza Garibaldi di Napoli dalle telecamere di sicurezza della stazione, dopodiché non si hanno avute più notizie, fino alla tragica notizie di ieri ...