Cina | treno in fiamme sulla tratta Pechino-Shanghai

Cina - treno ad alta velocità in fiamme sulla tratta Pechino-Shangai : Attimi di paura per i passeggeri del treno G281 , quando sulla carrozza numero 2 è scoppiato all'improvviso un incendi o. Il convoglio si era fermato alla stazione di Dingyuan , nella provincia di ...

Milano - treno deragliato a Pioltello : “Abbiamo sentito un rumore alluCinante venire da sotto il treno” : “Ero seduta sul vagone adiacente a quello che si è messo di traverso, stavamo viaggiando tranquillamente come tutte le mattine quando abbiamo sentito un rumore allucinante venire da sotto il treno, un boato“: lo ha raccontato Manuela, che si trovava a bordo del treno deragliato questa mattina tra Segrate e Pioltello, a causa del quale sono morte 3 persone. “Ho pensato che qualche ragazzo stupido avesse buttato qualcosa sui ...

Treno deragliato a Pioltello : quattro morti e un centinaio di feriti - di cui una deCina molto gravi : Il disastro alle 7 di giovedì mattina. Il convoglio di Trenord, composto da sei vagoni, era partito da Cremona e diretto a Milano Porta Garibaldi. quattro carrozze sono rimaste coinvolte nell’impatto, un centinaio le persone rimaste ferite. Linea interrotta

Nuova via della seta - collega l’Italia alla Cina il treno da non perdere : Italia e Cina sono ora collegate da una linea ferroviaria diretta per il trasporto merci. In futuro le merci viaggeranno sempre più per via multimodale. Perché il nostro Paese ne benefici va superata la frammentazione e la competizione tra diversi poli. di Alessia Amighini (Fonte: lavoce.info) Da Mortara a Chengdu È partito il 28 novembre scorso dal Terminal intermodale di Mortara (Timo) il primo treno merci diretto Italia-Cina. Lo aspettano con ...

Un treno da Mortara alla Cina. Ecco la nuova via della seta : Milano - Un treno di 17 vagoni lungo 479 metri: è partito ieri da Mortara (Pavia) e fra 17 giorni arriverà a destinazione. Bandierine, sorrisi e strette di mano che preludono a grandi affari: è il viaggio inaugurale della Mortara-Chengdu, il primo treni merci diretto Italia-Cina. Dopo aver percorso 10.800 chilometri, a metà dicembre il convoglio consegnerà nella metropoli cinese il carico dei suoi 34 container da 40 piedi: mobili, macchinari, ...

Parte da Mortara il primo treno merci diretto Italia-Cina : Impiegherà circa 18 giorni a coprire i circa 10.800 chilometri che separano la cittadina lombarda da Chengdu, città nel cuore della Cina di 14 milioni di abitanti. Le merci sono macchinari, mobili, prodotti in metallo, piastrelle e automobili. In futuro anche moda, cibo e vino...