Ciclista investito in via Monsignor Nogara

Milano : Ciclista investito da auto a Magenta - è grave : Milano, 5 gen. (AdnKronos) - Un ciclista è stato travolto, nel primo pomeriggio, mentre percorreva via Papa Giovanni XXIII a Magenta, comune in provincia di Milano. L'uomo, 65 anni, è stato trasportato in elicottero, in codice rosso, all'ospedale di Legnano: le sue condizioni sono particolarmente gr

MotoCiclista investito da un camion : così si è salvato : Dal Brasile le immagini di un incidente tra una moto ed un furgone che finisce per fortuna senza nemmeno un ferito 27 dicembre 2017 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Incidenti : giovane motoCiclista muore dopo avere investito un pedone : Palermo, 18 dic. (AdnKronos) - Incidente stradale mortale, nella tarda serata di ieri, sulla Circonvallazione di Palermo, dove un giovane motociclista, Mattia Santangelo, 19 anni, è morto dopo avere investito un pedone. E' accaduto nei pressi di via Oreto. Poco prima di mezzanotte, la vittima ha inv

Suzzara. Morto investito il Ciclista Massimiliano Bulgarelli : E’ stato travolto è ucciso in strada Marzole, Massimiliano Bulgarelli, frequentatore del centro diurno del Loghino Marzole, casa protetta del dipartimento di salute mentale dell’Asst di Mantova. Una Giulietta Alfa Romeo, guidata da un suzzarese, ha urtato la bicicletta su…Continua a leggere →

Tragedia a Cordovado : Ciclista investito da un pirata della strada : Tragedia, poco dopo le 18.30, a Cordovado , dove alcuni passanti hanno notato, riverso ai margini della strada, il corpo di un uomo. Si tratta di una persona di circa 60 anni che potrebbe essere stata ...

Roma. Ciclista investito e ucciso sul lungotevere Flaminio : Tragico incidente stradale per un Ciclista investito e ucciso ieri sera sul lungotevere Flaminio vicino al Foro Italico. Il Ciclista è stato travolto da un’auto. Nell’impatto l’uomo in bici è finito sull’asfalto morendo all’istante. Per il Ciclista i soccorsi sono risultati vani.…Continua a leggere →

Seregno - Ciclista investito finisce sul parabrezza dell'auto : Un ciclista di 78 anni è stato investito a Seregno da un'auto. L'uomo è finito sul parabrezza della macchina. È stato trasportato in ospedale anche se in condizioni considerate mediamente critiche Un ...