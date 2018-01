Ciclismo | due corridori della Quickstep investiti da un camion

Ciclismo - incidente shock in Sudafrica : De Plus e Vakoc investiti da un camion! I due Quick Step in ospedale : Terribile incidente in Sudafrica dove Laurens De Plus e Petr Vakoc sono stati investiti da un camion durante un allenamento. I due ciclisti della Quick Step sono stati immediatamente ricoverati in ospedale come ha annunciato la stessa squadra. L’incidente è avvenuto giovedì pomeriggio mentre il belga e il ceco erano fuori in bicicletta insieme al lussemburghese Bob Jungels. Il 25enne Vakoc ha subito diverse fratture delle vertebre e sarà ...