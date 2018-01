Chiara Nasti vs Alessia Mancini È lite all' Isola dei Famosi 2018 | Amaurys Perez fa da

Isola - Chiara Nasti vs Alessia Mancini : 'è uno scorfano' - le parole al veleno : Lo scorso lunedì, 22 gennaio, è stata trasmessa la prima diretta ufficiale de L'Isola Dei Famosi 2018, che ha visto il bel naufrago Francesco Monte aggiudicarsi il tanto ambito titolo di 'Mejor' naufrago della prima settimana del gioco honduregno. Chiara versus Alessia: la fashion-blogger minaccia di abbandonare il gioco made in Honduras; le battute al vetriolo A pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata ufficiale della tredicesima ...

Chiara Nasti VS ALESSIA MANCINI/ È lite all'Isola dei Famosi 2018 : il web si schiera con l'ex velina! : CHIARA NASTI lancia una frecciatina a distanza ad ALESSIA MANCINI, paragonandola ad un pesce scorfano. Dall'Isola dei Meor, l'ex velina ignora tale diCHIARAzione ma...(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 16:15:00 GMT)

Chiara Nasti e Giucas Casella - giochi hot all'Isola dei Famosi e il costume si abbassa : I naufraghi dell' Isola dei Famosi si godono qualche ora di sole dopo tanta pioggia e non mancano i giochi hot in costume. Sorprendente la complicità tra Chiara Nasti e Giucas Casella sull'isola dei ...

L’Isola dei Famosi : Chiara Nasti ironizza su Alessia Mancini : Chiara Nasti all’Isola dei Famosi fa una battuta velenosa su Alessia Mancini Pare davvero che Alessia Mancini non stia particolarmente simpatica a molte delle naufraghe della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Difatti la popolare showgirl, già nei giorni passati nel residence prima che iniziasse il reality show condotto da Alessia Mancini, ha litigato furiosamente con Cecilia Capriotti. La ragione? Quest’ultima ha ...

Chiara Nasti contro Alessia Mancini : 'Uno scorfano - guardatela in acqua' : Chiara Nasti è sull'isola dei Pejor, lontana da Alessia Mancini, ma questo non le ha impedito di nominare l'ex letterina dandole apertamente dello 'scorfano'. Entrambe sono naufraghe a L'Isola dei ...

Isola dei Famosi - il maltempo sconvolge i naufraghi : Chiara Nasti ha una crisi di pianto : L'Isola dei Famosi è in preda al maltempo. Sembra, infatti, che da giorni non faccia che piovere in Honduras e il gruppo dei Pejor, i naufraghi finiti sulla spiaggia meno confortevole, non ha un tetto ...

Isola - Chiara Nasti in crisi : scoppia il lacrime e minaccia di abbandonare : Nel gruppo dei 'peor' le cose non sembrano andare nel verso giusto e Chiara Nasti , a pochi giorni dall'inizio de L'Isola dei Famosi, già mostra i primi segni di cedimento. La pioggia rende difficile ...

Chiara Nasti in crisi : la fashion blogger vuole lasciare l’Isola : Isola dei Famosi, Chiara Nasti è in crisi: l’influencer napoletana si dice pronta a lasciare la trasmissione Per il gruppo dei peor le cose all’Isola dei Famosi non si stanno mettendo benissimo al momento. Il cattivo tempo e la pioggia incessante sta duramente mettendo alla prova i naufraghi che, da diversi giorni ormai, non dormono più […] L'articolo Chiara Nasti in crisi: la fashion blogger vuole lasciare l’Isola ...

Chiara Nasti in crisi : l’influencer vuole lasciare l’Isola : Isola dei Famosi, Chiara Nasti è in crisi: l’influencer napoletana si dice pronta a lasciare la trasmissione Per il gruppo dei peor le cose all’Isola dei Famosi non si stanno mettendo benissimo al momento. Il cattivo tempo e la pioggia incessante sta duramente mettendo alla prova i naufraghi che, da diversi giorni ormai, non dormono più […] L'articolo Chiara Nasti in crisi: l’influencer vuole lasciare l’Isola ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Video - la critica al veleno di Chiara Nasti ad Alessia Mancini : ISOLA dei FAMOSI 2018, scoppiano le risse in Honduras a soli quattro giorni dall'inizio del reality: le scintille ci sono tra le donne, in primis tra Alessia e Cecilia, Nadia e Rosa.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 09:41:00 GMT)

Eva Henger VS Francesco Monte/ Chiara Nasti contro l'ex tronista : lui piange per l'ex (Isola dei Famosi 2018) : Sull'Isola dei Famosi Eva Henger è arrabiata con Francesco Monte per la nomination di lunedì scorso. In Honduras Chiara Nasti difende l'attrice, in Italia la famiglia parla di complotto.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 18:10:00 GMT)

EVA HENGER VS FRANCESCO MONTE/ Chiara Nasti contro l'ex tronista : confronto in diretta (Isola dei Famosi 2018) : Sull'Isola dei Famosi Eva HENGER è arrabiata con FRANCESCO MONTE per la nomination di lunedì scorso. In Honduras Chiara Nasti difende l'attrice, in Italia la famiglia parla di complotto.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 14:50:00 GMT)

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Eva Henger e Chiara Nasti contro Francesco Monte : "Cornuto? L'ha meritato!" : ISOLA dei FAMOSI 2018, Elena Morali arriva in Honduras nel corso della seconda puntata? Intanto Francesco Monte finisce nel mirino di Eva Henger dopo la nomination.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 21:28:00 GMT)

Isola dei Famosi - Chiara Nasti accende il reality : 'Sei un para...o' Video : Nel Bel Paese il nome Chiara è sinonimo di fashion blogger. Sulla scia di Chiara Ferragni [Video], regina di Instagram, sono riuscite a farsi largo nel mondo dei social Chiara Biasi, fidanzata di Simone Zaza, e la napoletana #Chiara Nasti. Quest’ultima è tra i protagonisti della nuova edizione dell’#Isola dei Famosi. Su Instagram ha raggiunto un milione e mezzo di follower e, nonostante la giovane eta', ha gia' ottenuto risultati prestigiosi ...