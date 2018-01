Che cos' è la Shoah | il Giorno della Memoria

Piano Mancini - nuovi sopralluoghi a Olbia per costruire le vasChe : Il Piano dello studio Technical sarà pronto tra qualche giorno. Sono fissati per Martedì 30 gennaio alle nove del mattino i sopralluoghi dei tecnici della Regione che dovranno stabilire l'idoneità dei ...

Egitto - pesChereccio affonda al largo delle coste libiChe : quattro morti e sei dispersi : E’ di almeno quattro morti e sei dispersi il bilancio dell’affondamento di un peschereccio egiziano avvenuto oggi al largo delle coste libiche. Secondo quanto riferito dal quotidiano egiziano “al Ahram”, a bordo dell’imbarcazione vi erano 15 persone, di queste solo cinque sono riuscite a salvarsi dal naufragio. Finora le autorita’ egiziane hanno ritrovato i corpi di quattro pescatori annegati, mentre altri sei ...

Leggi razziali - così Mussolini decise Che gli ebrei erano senza diritti. Ecco tutti i divieti Che anticiparono le deportazioni : La neve di Auschwitz, gli spettri lungo il filo spinato, il fumo dal camino, le fosse comuni, gli sguardi persi nel vuoto, gli esperimenti sui bambini, gli eroi, i carri-bestiame, i tedeschi cattivi, il suono dei violini, lo strazio dei figli e delle madri, gli stivali dei nazisti, i diari e le lettere, le porte abbattute casa per casa. L’orrore dell’Olocausto è stato raccontato mille volte, con tutti i linguaggi e in tutte le ...

Giornata della Memoria - da Un SacChetto di Biglie a Pagine Nascoste : i film per non dimenticare : Anche il cinema onora la Giornata della Memoria. Da Gli Invisbili, un film su quattro giovani ebrei che decisero di rimanere da clandestini nella Berlino nazista, a L’ora più buia, sulla battaglia del premier britannico Winston Churchill per evitare una resa a Hitler; da un Un Sacchetto di Biglie, storia della fuga rocambolesca di due bambini dalla Francia occupata dai tedeschi a Paradise sulla vita di vittime e carnefici in un lager nazista. ...

Tumori - dalle calamite al microonde - dai vaccini alla Chemio : le fake news Che possono costarvi la vita : Questa è in particolare la richiesta che viene fatta al Governo che verrà: mettere come priorità tale battaglia nell'agenda politica'. E poi ci sono i pazienti, 'a cui non si può certo impedire di ...

Antonella Clerici / "Mia sorella è la mia confidente - ma è un po' anChe la mia coscienza" (L'Intervista) : Antonella Clerici, ospite a L'Intervista di Maurizio Costanzo, loda il compagno Vittorio Garrone che non ha intenzione di sposare al momento. Sì, però, alla convivenza(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 18:47:00 GMT)

Le conseguenze economiChe del #MeToo : lo scandalo molestie costa a Netflix 39 milioni di dollari : Quando House of Cards fece il suo debutto, nel febbraio del 2013, in molti manifestarono scetticismo e si chiedevano se Netflix si sarebbe mai potuta permettere una serie tv da 100 milioni. Non ...

Quelli Che il fascismo ha fatto molte cose buone : Nella Giornata della memoria non possiamo che registrare un drammatico avanzamento del revisionismo storico. Non è tanto un fenomeno accademico o colto, ma uno sdoganamento di fatto del fascismo e del nazismo che passa attraverso i media e comincia a farsi largo nel senso comune di massa. Questo drammatico revisionismo storico diffuso è il frutto di due distinte narrazioni a cui i media hanno dato largo spazio in questi anni. La prima è quella ...

Ignazio Visco : "C'è qualcosa in più di una semplice ripresa congiunturale - anChe se siamo agli inizi" : È ancora troppo presto per capire se la ripresa in Italia è passata da congiunturale a strutturale, ma di sicuro un passo in avanti rispetto alla prima condizione è stato fatto. A sostenerlo è il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco: "In questo momento qualcosa di più di una semplice risposta a una ripresa congiunturale, anche se siamo agli inizi", ha detto a Venezia dove è intervenuto per la ...

AnChe l'Inter è finita nel mirino della Guardia di Finanza? Cosa sappiamo : Anche l'Inter sarebbe finita nel mirino della Guardia di Finanza. In particolare, l'acquisto nel 2013 della società nerazzurra da parte di Erik Thoir, che la rilevò dalla famiglia Moratti. Lo scrive Il Sole 24 Ore. Ad una settimana dall'inchiesta della Stampa sulle attenzioni di procura di Milano e Fiamme Gialle sulla cessione del Milan da parte di Silvio Berlusconi all'imprenditore cinese Yonghong Li (la ...

Isola - Stefano De Martino invato : "Qui per Santiago - sa Che per comprare le cose si deve lavorare" : ROMA - "Quando ti sposi e fai un figlio, pensi sia per sempre. Mi sono colpevolizzato tanto, non glielo nascondo, ma quando una coppia non funziona, la colpa è divisa a...

Cos’è la storia di Sky Che passerà dalla parabola allo streaming : È una notizia che è circolata oggi sui giornali, ma è solo parzialmente fondata The post Cos’è la storia di Sky che passerà dalla parabola allo streaming appeared first on Il Post.

Così Di Maio ha taroccato le liste in gran segreto. Sputtanato : ecco le prove Che distruggono il M5s : Senza nessuna comunicazione ufficiale il Movimento 5 stelle ha deciso di modificare le liste dei candidati uscite dalle parlamentarie. Secondo quanto riporta Corriere.it, l'elenco degli aspiranti ...

Salvini polemizza con Mattarella : 'AnChe cose buone dal fascismo. No a dittature' : Il leader della Lega replica al capo dello Stato che in occasione della Giornata della Memoria aveva ammonito sui tentativi di assoluzione delle leggi razziali di Mussolini