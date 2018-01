Challenge Maiorca | spettacolo da campioni al Trofeo Serra de Tramuntana

: Maiorca, duello Wellens-Moscon. San Juan, che Ganna! - Gazzetta_it : Maiorca, duello Wellens-Moscon. San Juan, che Ganna! - FanClubMoscon : Challenge Maiorca, finale a due Wellens-Moscon -

(Di sabato 27 gennaio 2018) Non sono mancate le emozioni nella seconda giornata di corsa della #. Dopo la volata di John Degenkolb nell’apertura di ieri, VIDEO la corsa proponeva oggi un percorso particolarmente interessante e nervoso per ilde. Le salite e i saliscendi disseminati sui 139 km del tracciato hanno fatto uscire allo scoperto i corridori più attesi, che si sono dati battaglia in un finale scoppiettante. Ha vinto Tim Wellens, che ha bissato il successo dello scorso anno, ma anche Gianni Moscon e Alejandro Valverde sono stati grandi protagonisti. Enger da solo La seconda prova dellaVIDEO, ilde, ha proposto un percorso con ben sei Gpm, tra i quali la classica salita al Puig Major. La corsa è stata intensa, complice il tracciato breve e senza respiro. Un paio di tentativi di fuga si sono succeduti al comando ...