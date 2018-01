C’è stato un altro grave attacco a Kabul

Nelle prime ore di stamattina C’è stato un incendio nella tendopoli di migranti a San Ferdinando - in Calabria : è morta una donna : Nelle prime ore di stamattina si è sviluppato un incendio in una tendopoli per migranti a San Ferdinando, in Calabria. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incendio, che secondo Repubblica ha bruciato circa 200 abitazioni. Una donna è stata The post Nelle prime ore di stamattina c’è stato un incendio nella tendopoli di migranti a San Ferdinando, in Calabria: è morta una donna appeared first on Il Post.

C'è stato un altro attacco a Kabul : È esplosa una bomba vicino a un ufficio del governo, ci sono decine di feriti

Ecco la rotaia che ha ceduto : stava per essere sostituita | A luglio c'era stato uno sviamento : Ecco la rotaia che ha ceduto: stava per essere sostituita | A luglio c'era stato uno sviamento

Agente Giaccherini : "Non ha senso rimanere al Napoli. C'è stato equivoco tattico" : Emanuele Giaccherini è sempre più vicino all'addio al Napoli. Il procuratore del giocatore, Furio Valcareggi, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Marte' parlando così della situazione del suo assistito pronto a salutare l'azzurro prossimamente: "Penso che in qualche maniera il divorzio sia consensuale, non c'è isterismo e non ci sono avvocati. Non ha senso rimanere a

C'è stato un grave incidente ferroviario poco fuori Milano : Un treno è deragliato tra Pioltello e Segrate: ci sono circa 100 feriti – 10 in condizioni gravi – e i giornali scrivono di due persone morte

C'è stato un incendio al tetto della Sacra di San Michele - importante abbazia in provincia di Torino : Mercoledì sera si è sviluppato un incendio al tetto della Sacra di San Michele, un'importante abbazia della provincia di Torino, costruita su una rocca all'imbocco della val Susa. Non ci sono ancora stime sulla gravità dei danni, né sulle cause

Mercedesz Henger contro Francesco Monte e Nardi a Pomeriggio 5 : "C'è stato un complotto all'Isola dei Famosi. Filippo ha litigato col marito di mia madre in aeroporto" : Mercedesz Henger difende la madre Eva a Pomeriggio 5: le parole contro Francesco Monte e Filippo Nardi L'Isola dei Famosi è iniziata da poco più di ventiquattro ore ma già si parla di complotti e vendette. Ad avere il dente avvelenato è in particolare Mercedesz Henger, furiosa per la nomination di Francesco Monte ai danni

C'è stato un terremoto di magnitudo 7.9 nel Golfo dell'Alaska - è stata diffusa un'allerta tsunami : C'è stato un terremoto di magnitudo 7.9 nel Golfo dell'Alaska, è stata diffusa un'allerta tsunami. L'epicentro, secondo le prime informazioni diffuse, è stato a circa 280 chilometri a sud-est dell'isola di Kodiak. L'ipocentro stimato è a 10 chilometri di profondità,

C'è stato un terremoto di magnitudo 8.2 nel Golfo dell'Alaska - è stata diffusa un'allerta tsunami : C'è stato un terremoto di magnitudo 8.2 nel Golfo dell'Alaska, è stata diffusa un'allerta tsunami. Prelim M8.2 earthquake Gulf of Alaska Jan-23 09:31 UTC, updates https://t.co/IS7vGrshXA — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) January 23, 2018

Consiglio di Stato - le tre nomine del premier Gentiloni. M5s : "C'è una stretta collaboratrice della Boschi" : Un nome intorno al quale si è creato un vero e proprio caso. Quello del capo dipartimento per le Riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio, Carla Ciuffetti. Dove è arrivata nel 2014 quando a guidare l'omonimo ministero c'era l'attuale sottosegretaria Maria Elena Boschi. Un dettaglio che non è sfuggito ai deputati del Movimento 5 Stelle, Alessio Villarosa e Daniele Pesco. Autori a quattro mani sul Blog delle Stelle, di un post con cui

C'è stato un attacco al più grande hotel di Kabul : Un gruppo di uomini armati ha tenuto prigionieri gli ospiti per 12 ore, prima di essere fermato dall'esercito: sei persone sono morte

C'è stato un terremoto di magnitudo 7.1 nel sud-ovest del Perù : Alle 4 di notte locali — quando in Italia erano le nove del mattino — si è verificato un terremoto di magnitudo 7.1 nel sud-ovest del Perù. L'epicentro è stato localizzato a largo della costa pacifica del paese — è stato escluso

C'è stato un falso allarme missilistico alle Hawaii : Poco dopo le otto di mattina è stata inviata un'allerta a tutti gli smartphone, e un messaggio audio alle tv: solo che non c'era nessun missile