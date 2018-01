Catania | Sac Service avvia le preselezioni

Catania - sorelle uccise : preso il killer Massacrate per rubare 200 euro : Risolto in poche ore il giallo di Ramacca, nel Catanese, dove due sorelle sono state trovate morte in casa. Sarebbero state uccise a coltellate da Gianluca Modica, pregiudicato 30enne della zona, che le avrebbe ammazzate per rubare appena 200 euro.

Catania - sorelle uccise in casa. "Rapina finita in massacro" : Catania, 13 dicembre 2017 - Ancora sangue nel Catanese. Due sorelle sono state uccise nella loro abitazione di Ramacca , vittime con tutta probabilità di un tentativo di rapina. Secondo la ...

Catania - due donne uccise in casa. Pm : “Raccapricciante - è l’ennesimo massacro” : Due donne sono state uccise nella loro abitazione di Ramacca, nel Catanese. Secondo una prima ricostruzione sarebbero state picchiate e accoltellate durante un tentativo di rapina. Sul posto sono presenti i carabinieri. “E’ l’ennesimo massacro che si registra nel Calatino, sono già sette gli omicidi registrati. Alcuni dei quali molto efferati. Lavoriamo in condizioni molto difficili”, le parole del procuratore di Caltagirone, ...

Catania - premio alla presidente SAC Daniela Baglieri : Daniela Baglieri, Prorettore presso l'Università di Messina, figura tra le vincitrici dell'European Business WomanAward 2017

Pedofilia - abusi su minorenni Arrestato un sacerdote a Catania Olio santo per gli incontri sessuali : Un sacerdote, Padre Pio Guidolin, è stato Arrestato dai carabinieri a Catania per violenza sessuale aggravata su minori. I militari, su delega della Procura distrettuale, hanno eseguito nei suoi confronti una ordinanza di custodia cautelare in carcere Segui su affaritaliani.it

"Abusi su bambini in difficoltà" - arrestato sacerdote a Catania : A coprire le azioni del sacerdote anche alcuni genitori dei ragazzi che hanno provato a insabbiare le accuse

Pedofilia - olio santo per gli abusi : arrestato un sacerdote a Catania : Secondo i carabinieri avrebbe sfruttato la fragilità di alcuni ragazzini per abusarne. Allontanato dalla parrocchia, in corso il processo ecclesiastico

Catania - sacerdote arrestato per violenza sessuale aggravata su minori : Un sacerdote, Padre Pio Guidolin, è stato arrestato dai carabinieri a Catania per violenza sessuale aggravata su minori. I militari, su delega della Procura distrettuale, hanno eseguito nei suoi confronti una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini hanno consentito di accertare che dal 2014 il sacerdote, sfruttando il suo ruolo e approfittando della condizione di particolare fragilità di diversi ragazzini di età minore dei 14 ...

Catania : saccheggiavano auto - presi : Catania - Il diciottenne Luigi D'Aquino e un minorenne, entrambi incensurati, sono stati arrestati a Catania. Di mattina la polizia li ha sorpresi in via Monsignor Domenico Orlando nei pressi di ...

Aeroporto Catania - l'ENAC consegna il nuovo certificato europeo anche alla SAC : (Teleborsa) - anche l'Aeroporto di Catania riesce ad ottenere l'importante riconoscimento europeo della sua qualifica di Aeroporto. Continua infatti da parte dell'ENAC il processo di riconversione dei ...