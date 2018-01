Caso Davide Cervia | violato diritto a verità

Ciclismo - Caso Froome. Davide Cassani : “Diverso da Armstrong - ma Chris Froome deve spiegare” : Il CT della nazionale italiana Davide Cassani è stato raggiunto nelle scorse ore da Repubblica, per provare a fare chiarezza sul caso di doping che ha coinvolto il ciclista britannico Chris Froome, in carriera quattro volte vincitore del Tour de France e capace di mettere e a segno la doppietta con la Vuelta a España nella scorsa stagione. E proprio in Spagna, i valori di concentrazione del Salbutamolo di Froome nelle urine era il doppio del ...